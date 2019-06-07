Квартиру в долях будет легче продать

И при этом сэкономить деньги

Скоро будет отменено нотариальное оформление отдельных видов сделок при распоряжении имуществом, находящимся в долевой собственности.

С 31 июля этого года федеральным законом исключается норма об обязательном нотариальном удостоверении сделок по отчуждению долей на недвижимое имущество по одной сделке, сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии. С этой даты ее можно будет оформить в простой письменной форме.

К примеру, если квартира находится в общей долевой собственности нескольких совершеннолетних лиц, и они продают эту квартиру все вместе, дарят или передают в ипотеку, то нотариальное удостоверение такой сделки не потребуется. Кроме того, не нужно удостоверять у нотариуса договоры об ипотеке долей, заключаемые с кредитными организациями.

Нотариальная форма по- прежнему сохраняется для сделок по отчуждению (продаже, дарению) отдельных долей на недвижимость, а также для сделок с участием недееспособных и несовершеннолетних лиц.

«Если родители и их совершеннолетние дети решили продать квартиру после 31 июля 2019 года, они составляют договор в простой письменной форме и с ним идут в любой офис МФЦ, минуя нотариуса. Прежде всего, это значительная экономия денег. Если же вы хотите получить дополнительные гарантии по чистоте сделки, договор купли-продажи недвижимости можно удостоверить у нотариуса. Но это ваше право, а не обязанность», — пояснила начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра Татьяна Захарова.