Юрьев, Бичурин, Пушкин…

История столицы на страницах «СЧ»
50 лет назад — 4 июня 1969 года
Чебоксарский городской совет утвердил герб города. Конкурс на лучший проект продолжался два месяца. В результате несколько проектов было отмечено третьими премиями, и жюри поручило разработку герба одному из авторов — художнику Э.М. Юрьеву. Представила новый герб заместитель председателя исполкома горсовета Е.В. Мастерова.
«Новый герб города, сохраняя преемственность со старыми геральдическими средствами, отражает современную сущность Чебоксар. Тов. Мастерова знакомит депутатов с проектом описания и эскизом нового герба. Она выражает уверенность в том, что проведенная в связи с этим работа будет способствовать усилению заботы чебоксарцев о своем городе, о его благоустройстве и всестороннем развитии. <…>
Сессия приняла постановление, которым утвердила изображение и описание герба г. Чебоксар и предложила установить герб при въезде в город. Использование герба для оформления общественных зданий и других объектов города решено производить лишь с разрешения исполкома горсовета».
60 лет назад — 4 июня 1959 года
В Заволжье при Доме отдыха учителей открылся пионерлагерь.
«Здесь отдыхают 150 отличников учебы — дети учителей, работников связи и др., а также дети погибших воинов.
С первых же дней работы лагеря в отрядах выходят стенные газеты, работают кружки художественной самодеятельности. Организуется сбор лекарственных растений, трав и цветов для школьных гербариев.
6 июня в честь 160-летия со дня рождения А.С. Пушкина в лагере будет проведен большой костер, на котором пионеры будут читать стихи поэта и петь песни на его слова.
Н. Григорьев».
6 июня 1959 года
Немало интересного происходит на волжской набережной Чебоксар, где любят отдыхать и дети, и взрослые…
«Настроение и костюмы испортил им шофер поливочной машины 09-91 треста благоустройства. Он приехал на набережную, вероятно, для того, чтобы полить асфальт. <…> Но шофер не ограничился набережной. Он направил мощные струи воды на гуляющих… Его старания увенчались успехом. Окаченные холодной водой отдыхающие, подхватив ребятишек, разбегались в разные стороны. «Шутка» эта шоферу понравилась (возможно, по случаю воскресенья он интересовался не только водой), и он, несмотря на энергичные протесты граждан, окатил балюстраду еще раз.
— Эту машину водит шофер Егоров, — сказали в тресте благоустройства. — У него тяжелый характер».
«Если вы бывали на набережной Волги в Чебоксарах, то, по-видимому, не могли не заметить этого гражданина с фотоаппаратом. <…>
— Сфотографируемся? — слышится то тут, то там.
Находится немало простаков. И предприимчивый фотограф то и дело щелкает затвором объектива: то снимает группу на фоне кустов, то возле фонтана, то еще где-то. Он торопливо записывает адрес и сразу же облюбовывает очередную жертву: там вот идут мама и папа с детишками, а на скамейке присели девушки-колхозницы, приехавшие посмотреть Чебоксары. Снимками он торгует в любое время дня здесь же, на набережной. <…>
Упрека заслуживают и работники наших фотоателье. Разве нельзя сделать так, чтобы желающие сфотографироваться на волжской набережной могли обойтись без услуг халтурщиков?»
20 лет назад — 8 июня 1999 года
В Чебоксарах открыли памятный знак Н.Я. Бичурину. Автор работы, заслуженный художник Чувашии Федор Мадуров, рассказал, что специально приурочил открытие к празднованию 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина.
«Широко распространено мнение о том, что Пушкин любил пошиковать, транжирил деньги. И, наверное, менее известно, что Александр Сергеевич на деле заботился о развитии науки, культуры, содействовал этому материально. Именно на средства Пушкина изданы некоторые труды Бичурина, ученого-востоковеда, открывшего России и Европе Китай, Тибет, Монголию… Пушкин же, следуя в Оренбург для сбора материалов о пугачевском восстании, посетил в Чувашии места, связанные с именем его друга Бичурина.
Памятный знак, выполненный из дуба, красуется на Южном поселке, на улице, носящей имя Бичурина.
В. Иванский».
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Один Ответ
На гербе г.Чебоксары утки, а вот само отношение к живым уткам в столице Чувашии безразличное. Пару лет назад один из чебоксарцев предлагал организовать УТКОПАРК на базе пруда в ботаническом саду г.Чебоксары, но с тех пор больше ничего об этой идее ничего не слышно.