Алатырский район завершает приготовления ко Дню республики

На главной поляне села

Уже несколько месяцев село Старые Айбеси живет в предвкушении большого события. Здесь все ремонтируется, красится, обновляется и преображается. То тут, то там ездит дорожная техника, слышны звуки электропилы и газонокосилки. Вооруженные мотыгами и лейками сельские труженицы хлопочут над цветочными клумбами. Грузовики не успевают подвозить им ящики с цветочной рассадой. А самая оживленная работа сейчас идет на Родовой поляне (так селяне называют поле на окраине села, где издавна проводятся массовые гулянья и праздники). 23 июня здесь состоится празднование Дня республики.

Напомним, решением комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных районов и городских округов Чувашии на право проведения мероприятий в рамках празднования в 2019 году Дня республики победителем стал Алатырский район. А вот почему в качестве центра торжеств было выбрано именно село Старые Айбеси, корреспонденты «СЧ» решили расспросить главу администрации района Нину Шпилевую лично. Но застать ее в рабочем кабинете не удалось. По словам сотрудников, пока идет подготовка к предстоящему событию, все важные вопросы руководитель администрации (к слову, свою утреннюю планерку она начинает в семь часов) обычно решает до обеда, а вторую половину рабочего дня, часто до позднего вечера, проводит в Старых Айбесях, куда мы и направились…

Об этом селе, постоянно занимавшем призовые места в республиканских конкурсах по благоустройству, «Советская Чувашия» писала не раз. В разные годы выделяли его и в оформлении цветников и уголков отдыха, и в озеленении и благоустройстве улиц. Тут есть 8 парков, среди них и детский, и молодежный, два благоустроенных фонтана, повсюду скамеечки и цветники, вечером освещаются памятники.

— Самое главное, здесь живут очень активные и неравнодушные люди, и глава Староайбесинского поселения Василий Казанцев толковый, инициативный. Чувствуется, что у него есть большое желание сделать жизнь села интересной, комфортной. А глядя на него, и жители стараются держать свои дома и дворы в порядке, дружно выходят на субботники.

Цифры и факты 10 млн руб., по данным Минстроя Чувашии, составляет грант Главы Чувашии, выделенный Алатырскому району на развитие общественной инфраструктуры в рамках празднования Дня республики. Кроме поддержки правительства республики, по словам главы администрации района, солидную помощь в подготовке оказывают и местные представители бизнеса.

Вот вам пример того, что сегодня в комфортной среде хотят жить не только горожане, но и сельчане. Поэтому из всех 46 населенных пунктов мы выбрали именно Старые Айбеси, — рассказала Нина Ивановна, встретив нас как дорогих гостей. Она на ходу раздавала распоряжения, делала рабочим замечания, хвалила их и подбадривала, а заодно вела для нас экскурсию по главной праздничной площадке…

Представьте себе два больших поля, между которыми раскинулась березовая рощица. Еще пару месяцев назад они пустовали, а сейчас на одном расположился «городок» из небольших домиков, разделенных широкой дорожкой из плоских деревянных спилов, а на другом — этнокультурный комплекс.

— Здесь у нас будет самая «вкусная площадка», — указав на пахнущие свежеспиленным деревом постройки и перебросившись парой слов с женщинами, покрывающими масляной олифой оригинальную «брусчатку», раскрыла некоторые секреты будущего празднества Нина Шпилевая. — Тут будет представлена лучшая продукция района, посетителей выставки ждут угощения и дегустации. Каждое поселение, а всего их у нас 16, как и возведенных домиков, будет удивлять своими достижениями.

В староайбесинском «городке» будет и свой театр. Скоро тут установят сцену и сделают зрительские места — плотники уже взялись за дело. Рядом почти закончен арт-объект «Я люблю Чувашию». Слово «люблю» заменили окаймленной живыми цветами чашей в виде сердца, внутри нее будет вода, символизирующая главные реки района Алатырь: Сура, Бездна, Люля. А в березовой рощице свое творчество представят юные таланты. Тут же поставят столики, где можно будет угоститься национальными блюдами. Всюду будут продаваться сувениры с символом празднования Дня республики в Старых Айбесях.

— По задумке — это три девушки в национальных одеждах русского, чувашского и мордовского народов, населяющих Алатырский район, — объяснила Нина Шпилевая. — Идея дружбы трех народов как раз и заложена в концепции нашего праздника.

А более всего, по словам организаторов, она будет воплощена в этнокомплексе. Там уже возведено три домика, в которых все внутреннее убранство воссоздадут с учетом русских, чувашских и мордовских традиций. Рядом расположатся ремесленные ряды: здесь можно будет не только посмотреть на искусную работу мастеров, но и самим попробовать вышивать, плести лапти, валять валенки. А завершит этнокультурный «ансамбль» стилизованный чувашский дворик с колодцем и орудиями крестьянского труда.

Но работы по благоустройству идут не только на поляне, к приезду гостей готовится чуть ли не каждый двор, сообщил глава Староайбесинского сельского поселения Василий Казанцев. Обустраивается новый детский парк с избушкой на курьих ножках и фигурами сказочных героев. Почти завершена установка малых архитектурных форм на исторической арт–площадке «Чувашский мир», сделаны ограждения и заасфальтированы тротуары в местах отдыха, обновляются фасады библиотек и других зданий. «Празднование Дня республики в Старых Айбесях — большая честь для нас, — признался глава поселения. — Но важнее то, что все это останется и после праздника, будет служить будущим поколениям, привлечет в село больше молодежи».

На финишной прямой и ремонт дорог в селе, а вот о завершении работ на полуразбитой дороге к самому селу (со стороны Алатыря) пока говорить рано, хотя подрядчики уверяют, что успеют привести ее в порядок ко Дню республики.

Фото Олега Мальцева: В обустройстве главной площадки праздника в Старых Айбесях принимают участие и местные рабочие, и труженики соседних сельских поселений. Что такое «ниме», здесь знают и русские, и чуваши, и мордва.