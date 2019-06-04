В чебоксарском парке Амазония собрались Чебурашки

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

А Бледанс, Носик и Грачевский расписались на «зданиях» Чебоксар

С самого утра 1 июня парк 500-летия Чебоксар и этнокомплекс «Амазония» заполонили нарядные девчонки, мальчишки, их родители и… чебурашки. В День защиты детей здесь не только ждали звездный десант Первого канала, но и провели конкурс на лучший костюм знаменитого героя Эдуарда Успенского.

Чебурашка-мальчик в плюшевом костюме, чебурашка-девочка в вельветовом сарафане, тот же сказочный герой в вязаной крючком одежке с чувашским орнаментом, чебурашка-принцесса в короне и пышной юбке — фантазии мам, пап и их детей можно было только позавидовать! Некоторые из них готовились к конкурсу несколько дней (семья шестилетней Юли Михайловой колдовала над гофрированной бумагой три дня), некоторые — неделю (столько шили костюм мама и воспитатели 4-летней Насти Андреевой).

Арина Шарапова, Владимир Левкин, Ирина Муромцева, Роза Сябитова… В ожидании звездных гостей в парк собрались дети будто бы со всей республики: такие здесь были толпы. Мальчишки и девчонки гуляли по Городу детской мечты с уменьшенными копиями зданий Чебоксар: в Национальной библиотеке можно было почитать и рассказать стихи, на почте отправить столице республики открытку, поздравив ее с 550-летием, в городской стоматологии — научиться правильно чистить зубы…

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«Смотри, мама, это театр!» — восторженно указал один из мальчишек на миниатюрный Чувашский драматический. «А здесь работает папа», — показал рукой на соседнее здание его товарищ. Для звездного же десанта праздник начался в Амазонии, где гостей встречал сводный детский хор Чувашии песнями «Пусть всегда будет солнце!» и «Тари» («Жаворонок»). Проходя по творческому бульвару, гости сделали множество фотографий и селфи с жителями республики, с любопытством рассматривали, чем же занимаются малыши, а кое-кто успел расписаться как на самих зданиях, так и на шляпах-домиках на головах некоторых дам (например, на миниатюрной художественной галерее, что на Константина Иванова, или на обновленной филармонии).

«Александр Носик, Эвелина Бледанс, Борис Грачевский…» — с гордостью демонстрируют эти автографы педагоги чебоксарского детского сада № 118. И рассказывают о самом Дне защиты детей, что «праздник удался, и энергетика его вдохновляет». «Хорошо приехать в Чебоксары, выпить чаю, съесть чебуреков, сходить к Чапаеву и открыть домик друзей для Чебурашки!» — призывал между тем ведущий присутствующих подойти к заветному зданию. Бориса Грачевского в этот момент коллеги даже потеряли и в шутку просили бросить прятаться.

Тему Чебурашки продолжили огромные апельсины, разбросанные по всей площадке перед колесом обозрения, та самая телефонная будка из повести Успенского, а также большая фигурка-торт сказочного героя, которую приготовили местные кондитеры. Ну а воспитанники чебоксарского детского сада № 8 с удовольствием лепили маленьких Чебурашек из мастики. «Это несложно, ведь мы уже выпускники!» — отмечали они, признаваясь, что уже тренировались в садике на песочном тесте.

«Давайте, пока одни «звезды» подходят, другие для вас споют», — призвал Владимир Левкин, ожидая коллег для массовой зарядки. На площадке зазвучала песня о солнце, а чуть позже состоялась и сама звездная зарядка.

«Вот это праздник! Не ожидали, что будет столько людей», — говорили организаторы одной из мини-площадок. А сами юные чебоксарцы и гости республики еще долго с удовольствием бродили по городу мечты и лепили, красили, вырезали, катались на каруселях и танцевали…

ДОСЛОВНО
Арина Шарапова, телеведущая:
— Послушайте, мне кажется, что это город детей! Я не вижу здесь взрослых, здесь одни дети. Потрясающие улицы, сделанные руками детей и педагогов, почта и театры, аэропорт, на головах дам — тоже «дома»… Чудо как красиво!
Ляйсан Мингазова, певица:
— Шикарные впечатления! Я в первый раз в Чебоксарах и, думаю, появлюсь еще. Чувствуется доброта и теплота, чувствуется, что вы очень дружны — и это здорово! Салам, Шупашкар!
Роза Сябитова, телеведущая:
— Слов нет, одни эмоции! Мы действительно потрясающее государство, потому что мы делаем все для своей семьи. Я спокойна за наше будущее, дети растут в хороших условиях — при правильных родителях и в правильном государстве. С Чебоксарами у меня связано многое, и в моем родовом дереве есть «окна» из Чебоксар.
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Опубликовано: 4 июня 2019 г.


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