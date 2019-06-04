Загадки древних Чебоксар

Средневековый город или сезонная стоянка?

Сколько все-таки Чебоксарам лет? Чей Сувар — татарский или чувашский? На каких языках говорят в столице Чувашии и как формировался здесь основной силуэт застройки?

Это лишь малая часть вопросов, обсуждавшихся на Всероссийской научно-практической конференции «Чебоксары: история, этнография, культура», посвященной 550-летию первого упоминания столицы Чувашской Республики в русской летописи. Дискуссия ученых, организованная Чувашским институтом гуманитарных наук, с первых же минут дала понять, что это не дежурная встреча к юбилейной дате, а весьма полезный и интересный разговор. Он состоялся 30 мая в Национальной библиотеке.

На конференцию съехались ведущие историки, археологи, этнологи, искусствоведы и фольклористы Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Чебоксар и других городов России с докладами по истории и культуре города. В пленарной части конференции принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ее участниками стали также министр образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов, глава Чебоксар Евгений Кадышев, директор ЧГИГН Петр Краснов.

— Без изучения истории невозможно строить будущее, — сказал Глава республики, приветствуя участников конференции. — И вы помогаете нам историю познать, а значит, и работать на будущее. Очень важно рассказывать об истории страны, родного города молодым.

ФАЯЗ ХУЗИН, главный научный сотрудник Института археологии Академии наук Татарстана: — Дискуссионных вопросов много, мы смотрим на них каждый со своей стороны. А надо найти общий ответ. Мы должны решить вопрос о Суваре, чей это был город. Как и вопрос возраста Чебоксар. Часть ученых убеждена, что город древнее, чем вы полагаете. Мы хорошо изучили Великий Волжский путь, где ваш город фигурирует как торговая фактория вместе с Болгаром, Самарой, Астраханью. И нам не хотелось бы исключать Чебоксары из этого списка.

Евгений Кадышев поблагодарил участников за изучение истории Чебоксар. «Очень приятно, что историей города занимаются не только чувашские ученые», — подчеркнул он. Словно в подтверждение этих слов первым из гостей на трибуну поднялся доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Татарстана Фаяз Хузин.

— У нас давнее сотрудничество, — сказал известный археолог, — и я очень горжусь, что был знаком с Василием Каховским, а сегодня работаю с молодым поколением исследователей. Потому что сейчас начинается совершенно новый этап нашей совместной работы с чувашскими коллегами.

Надо пояснить, что много лет подряд чувашские и татарские археологи встречались лишь на конференциях, а в прошлом году впервые за полвека провели совместные экспедиции. И такая работа бок о бок дает возможность изучить проблемы, касающиеся истории соседних республик, гораздо глубже. Директор ЧГИГН Петр Краснов в связи с этим выразил надежду, что это сотрудничество непременно продолжится и вскоре институт сможет пригласить ученых из Татарстана на раскопки в село Большая Таяба, куда археологи вернулись для исследований спустя 25 лет.

С ранней истории Чебоксар началось и само пленарное заседание, первым докладчиком которого выступил гость из Москвы, представитель Института российской истории РАН, доктор исторических наук Константин Аверьянов. По версии ученого, Чебоксары поначалу были лишь перевалочным пунктом на пути из Болгара в Киев, сезонным поселением охотников и рыболовов, которое можно отнести к 14 веку и даже ранее.

Но этому мнению противоречили аргументы заведующей отделом археологии Чувашского гуманитарного института Наталии Березиной, рассказавшей об итогах чебоксарских раскопок последних лет. Найденные артефакты опровергают сезонность древнего поселения: и основательные строения, которые не стали бы строить ради сезона, и металлургические горны, рассчитанные на долгое время. А ювелирные мастерские и мастерские керамики говорят скорее о ремесленном характере небольшого средневекового города.

— Археологическому изучению Чебоксар уже около 100 лет, — отметила Наталия Березина. — Еще в 1930 году известный археолог Петр Третьяков, работая в Чебоксарах, отмечал культурный слой, в котором встречается болгарский материал. Археолог Алексей Смирнов, не раз посещавший Чебоксары в 40-х годах, в своих наблюдениях записал: «В числе болгарских памятников северной части, прежде всего, надо отметить город Чебоксары с его мощным культурным слоем». В 1969 году начались масштабные археологические исследования города, связанные с именами Василия Каховского и Юрия Краснова, которые принесли очень плодотворные результаты. В 2003 году раскопки прошли на западном косогоре, а наиболее важные результаты принесли раскопки 2005 года в районе Введенского собора. Последними по времени были раскопки 2017 года на территории сквера имени Константина Иванова, ставшие следствием масштабных работ по благоустройству названного сквера.

В связи со все возрастающей актуальностью сохранения исторического наследия Наталия Березина в своем выступлении сформулировала и задачи, стоящие сегодня не только перед научным сообществом, но и перед городскими властями и гражданским обществом. И первая среди них — возобновление масштабных и планомерных раскопок в исторической части города с привлечением современных видов археологии и выявление древней культуры, что позволит расширить наши представления о родном городе, еще недостаточно изученном. Ученые настойчиво призывают власти разработать и принять долгосрочную во времени и глубокую программу планомерного исследования древнего наследия города.

Очень интересные исследования представили Георгий Матвеев (о национальном в быту чувашей-горожан) и особенно доктор биологических наук Наиля Спицына, представляющая Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая (анализ демографических процессов в Чебоксарах).

Наиля Хаджиевна работает над вопросом уже пять десятилетий. Она рассказала, что демографические изменения в селе начались в России еще в 80-х годах, а Чувашия тогда оказалась в этом вопросе в первых рядах. В 80-х в фокус исследования ученых попали три чувашских села, и они были в шоке, заметив признаки депопуляции. Не могут порадовать демографы и сейчас. И не только подобными процессами в селе. По их прогнозам, к 2050 году численность населения в России может сократиться на 17%.

Даже из пленарного заседания видно, насколько разнообразны были темы выступлений. Но все это разнообразие особенно расцвело на заседаниях секционных, которых было три. От археологических сообщений до докладов по истории города Нового и Новейшего времени, отражении жизни Чебоксар в этнографии и культуре.

Например, Айрат Ситдиков из Казани поделился данными археологических исследований города Болгар, а Николай Мясников из Чебоксар — западной окраины столицы Чувашии. Доклады затрагивали свидетельства средневековых иностранных путешественников и волжское бурлачество, старообрядцев Чебоксар и волжских разбойников, жизнь военного населения города и историю музыкальной культуры. По словам ученых, многие дискуссионные вопросы решаются даже не годами, порой — десятилетиями. И такие конференции, как нынешняя, помогают ощутимо продвинуться в сторону истины.

Как увидеть наследника престола?

Кандидат исторических наук Юрий Гусаров на секции по истории города Чебоксары Нового и Новейшего времени сделал очень интересное сообщение, рассказав о малоизвестных деталях визита цесаревича Николая Александровича в Чебоксары в 1861 году.

— Бытовая история не менее важна, чем история экономическая, — поясняет историк. — Потому что она показывает, как люди проявляют себя, что чувствуют, что их заботит. Дело в том, что путешествия царей и членов их семьи служили одним из каналов коммуникации власти с народом. Их тщательно готовили, разрабатывая программу и маршрут. В народе путешествия встречали большой отклик. Вот и в Чебоксарах народ очень хотел лицезреть цесаревича.

Старший сын Александра II 17-летний Николай Александрович (1843–1865) совершил в 1861 году первое образовательное путешествие по России, которое ограничилось Москвой, Нижним Новгородом и Казанью. Посетил он тогда и Чебоксары, его пароход пришвартовался к чебоксарской пристани для пополнения запаса дров. На борт поднялись городской голова с гласным городской думы. Затем наследник принял офицеров, ординарцев и вестовых 4-го резервного батальона Камчатского пехотного полка, квартировавшего в городе, и начальника местной инвалидной команды. Вышел цесаревич на несколько минут и прогуляться в гущу народа. Но пришедшим к пристани людям хотелось рассмотреть его поближе.

Одному из мужиков, обратившемуся с просьбой «Нельзя ли подойти к Великому князю», отвечали, что если позволить одному, то все захотят того же. «Эх, жаль! — сказал тогда мужик. — Так его и не увидишь, ведь цари к нам не ездят, только патреты доходят». А вот другие горожане оказались находчивее. Они подрядились носить на пароход дрова вместо грузчиков. И, как писал в своем дневнике флигель-адъютант и управляющий делами Императорской главной квартиры Оттон Рихтер, среди «грузчиков» оказались мужчины, женщины, дети и старухи. При этом, «по платью некоторых из носильщиц можно было с первого взгляда заметить, что они не принадлежат к рабочему классу».

Чебоксарский кремль. Гравюра голландского путешественника и политика Николааса Витзена, сделанная в 1692 году.