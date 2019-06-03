Должники по теплу рискуют отпуском

Свыше 330 жителей Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска получили от филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомления о наличии задолженности со специальным штампом «Запрет на выезд». Подобным способом компания акцентирует внимание своих клиентов на необходимости скорейшего погашения накопленных долгов за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Адресатами уведомлений стали граждане, чья задолженность перед «Т Плюс» превысила 30 тысяч рублей. Общий долг данных потребителей составил более 18,3 млн рублей.

Исправить положение с имеющейся задолженностью горожане могут в рамках акции «В отпуск без долгов», старт которой компания «ЭнергосбыТ Плюс» дает с 1 июня 2019 года. Акция продлится до конца августа. Ее цель – напомнить «забывчивым» клиентам о наличии долгов, стимулировать к их погашению, что позволит снять риски оказаться в списке невыездных в случае намерения провести свой отпуск заграницей.

Напомним, в соответствии с законодательством в отношении неплательщиков, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей, а в ряде случаев – свыше 10 тысяч рублей могут быть введены временные ограничения на выезд за пределы РФ. С учетом единой базы должников, имеющейся в распоряжении службы судебных приставов, выезд за рубеж может быть ограничен из любого города страны.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» активно взаимодействует с Управлениями ФССП регионов присутствия компании по вопросам взыскания задолженности с физических лиц. В целом в службе судебных приставов в настоящее время находится свыше 2000 судебных приказов на сумму 13,4 млн. рублей в отношении жителей Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска.

В настоящее время общая задолженность жителей Марий Эл и Чувашии перед «Т Плюс» составляет 225,3 млн рублей, из них 64,7 млн рублей приходится на долю жителей столицы Чувашии, 111,9 млн рублей – на долю жителей Новочебоксарска, 48,6 млн рублей — Йошкар-Олы.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.