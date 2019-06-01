В Чебоксарах состоялось торжественное открытие благотворительной акции «Стань первым»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Бесплатные билеты, детский бал и желанные подарки

Веселыми песнями и танцами с 10 утра на Красной площади зажигали публику юные таланты города в преддверии торжественного открытия XVII благотворительной акции Первого канала «Стань первым». Волонтеры возле нескольких стоек предлагали всем пришедшим на праздник бесплатные билеты на разные площадки – кому на футбол, кому в театр, кому на мультфильм… Всего для детей и родителей заготовлено было 6 тысяч 600 билетов.

Между тем, возле сцены потихоньку собирались большие и маленькие зрители. Воспитанники чебоксарского детского сада № 61 – участники Бала дошколят, которому предстояло открыть грандиозный праздник, старательно повторяли все заученные па. Мальчишки и девчонки, конечно, не спускали глаз со своей наставницы Наталии Моисеевой, чтобы не отстать и попасть в такт. Каждый детсад на балу представляли две-три пары, одна из них обязательно должна состоять из юного танцора и его воспитательницы.

— Сегодня я танцую с моим выпускником Арсением Тимофеевым, мы с ним долго тренировались, чтобы стать участниками городского Бала дошколят. Выпускной стал для нас хорошей тренировкой, — подмигнула Наталия Германовна своему шестилетнему партнеру по танцу. – Ну, Арсений, что самое главное в вальсе?

— Слушать музыку и танцевать плавно, — взглянув на наставницу вдвое выше себя, скромно ответил юный танцор.

Родители юных дам и кавалеров в бальных нарядах держали наготове воду, чтобы напоить ребят, если вдруг станет жарко, и телефоны, чтобы сфотографировать во время танца любимое чадо. Ведь для них это самые главные звездочки.

Ну а телевизионные звезды Первого канала ждать себя не заставили, они подъехали к Красной площади на трех автобусах. Тем временем на сцене началось тетарализованное действо: в голубых платьицах выбежали маленькие красавицы, символизирующие красоту Волги-матушки, на которой стоит славный город Чебоксары, в образе белых лебедей словно подплыли к сцене артисты на высоких ходулях с огромными крыльями. В небо полетели разноцветные шары…

Открыл праздник Глава республики Михаил Игнатьев, от всей души поздравивший ребят, их пап и мам, бабушек и дедушек, а также гостей республики с Днем защиты детей. От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова привествовал мальчишек и девчонок заместитель полпреда Олег Машковцев. Под бурные аплодисменты появился на сцене и многочисленный звездный теледесант: ведущие новостных программ, ток-шоу и развлекательных передач Дмитрий Борисов, Арина Шарапова, Марина Ким, Ирина Муромцева, Юлия Барановская, человек-парздник Борис Грачевский, Алексей Лысенков и многие другие. В числе гостей также друзья Первого канала – известные писатели, именитые спортсмены и популярные артисты. Любимый всеми телеведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович в знак открытия акции «Стань первым» запустил в небо белоснежного голубя. Поэт Владимир Вишневский подарил Чебоксарам в честь приближающегося 550-летнего юбилея стихи в рамке и со своим личным автографом. Но главные подарки от организаторов масштабной акции, поддержанной правительством Чувашии и администрацией Чебоксар, были еще впереди.

На сцену пригласили многодетную семью Игоря и Ирины Ольновых, воспитывающих семерых детей: Ксению, Антона, Леонида, Ладу, Татьяну, Ольгу и Олега. Глава республики Михаил Игнатьев исполнил давнюю мечту каждого члена этой семьи и вручил главе семейства ключи от трех квартир общей площадью 156,1 кв. м.

Сразу несколько подарков было приготволено у гостей для «особенных» детей. «Мечты сбываются!» – уверен теперь и юный эрудит, 12-летний Ладомир Владимиров, любитель шахмат и настольного тенниса. Юноша признался, что всегда мечтал поучаствовать в телепередаче «Поле чудес». Леонид Якубович лично вручил ему приглашение на съемки программы.

В роскошном платье выехала на сцену на инвалидной коляске поклонница творчества Валерия Меладзе Анастасия Филимонова. Девочка очень любит петь, потому что музыка помогает ей и отвлекает от болезни, поднимает настроение. Настиной мечтой было спеть дуэтом с Валерием Меладзе его любимую песню «Не тревожь мне душу скрипка», но певец не смог приехать на праздник, подарок «караоке-микрофон» и рюкзак с сувенирами от Первого канала вручил ей певец Владимир Левкин. А любимую песню Настя все-таки спела, акапельно, да так проникновенно, что зрители дружно поддержали ее душевное исполнение самыми бурными апплодисментами.

Восьмилетнему Артему Судукову, поклоннику игры в футбол, вручили мяч с автографом Артема Дзюбы. С большого экрана прозвучало видеобращение именитого футболиста к нему и другим чебоксарским ребятам. Футболку с автографом от Ивана Урганта получил участник всероссийских соревнований по адаптивному конному спорту, начинающий поэт Кирилл Егоров. Шахматный набор с автографами звезд Первого канала и рюкзак с сувенирами подарили любителю плавания Саше Соколову.

Чествовали на празднике и тех, кто сегодня заботится о детях и делает их счастливыми. Республиканской детской клинической больнице был вручен сертификат на медицинское оборудование на сумму более миллиона рублей. Лучшему педагогу республики – учителю английского языка средней школы № 2 Вурнарского района Ольге Физер планшет. Отметили заслуги и лучшего детского врача республики – участкового педиатра Центральной районной больницы Алатырского района Ольги Егоровой. Подарок для президентского перинатального центра – телевизор и расходные материалы в отделение выхаживания преподнесла представителям медучреждения ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

Большой подарок ко Дню защиты детей получили и школы республики. Ключи от 27-и школьных автобусов вручал директорам Михаил Игнатьев вместе с ведущими Первого канала, артистами кино и эстрады…

…После общего фотографирования звездная команда Первого канала снова отправилась по городским площадкам, чтобы исполнять и другие детские мечты. Но вечером они снова соберутся на Красной площади Чебоксар на большом гала-концерте популярных артистов с прямой трансляцией на телеканал «Музыка первого». В нем примут участие «Дискотека Авария», «Combat CARS», «Мохито», Юлия Волкова и другие «звезды». Ну, а завершится праздник фейерверком.

Фото Максима Васильева
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Опубликовано: 1 июня 2019 г.


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