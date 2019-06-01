Больше чем пятьсот эскимо: В Чебоксары прилетел волшебник

С самого настоящего волшебства начался первый день лета для мальчишек и девчонок, пришедших ранним утром на стадион «Олимпийский» в Чебоксарах. Ровно в 10 часов в небе затарахтел темно-вишневый вертолет с логотипом «Первого канала» на борту. Сделав круг, вертолет приземлился ровно посередине футбольного поля, а из кабины под бурные возгласы ребятишек показались долгожданные гости – знаменитые ведущие Леонид Якубович и Юлия Барановская с коробками мороженого в руках. Операция «Волшебник» — с такого сладкого сюрприза в Чувашии дали старт благотворительной акции Первого канала «Стань первым!»

«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, с днем рожденья поздравит и, наверно, оставит мне в подарок пятьсот эскимо» — раздавалось то тут, то там на трибунах, пока юные чебоксарцы вместе с родителями дожидались встречи с добрым Леонидом Аркадьевичем. Несмотря на свой возраст, многие детишки хорошо знали известного ведущего — много раз видели его по телевизору.

Коробки с эскимо в стаканчиках опустошались в руках телезвезд в считанные секунды. «Еще несите!» — только и успевал выкрикивать загорелый Леонид Якубович, которого со всех сторон окружали неугомонные ребятишки. Мальчики и девочки, кстати сказать, подходили к нему в порядке очереди, а самые воспитанные – еще и тянули руку, чтобы получить угощение. Едва успевала менять коробки с циферкой «1» и Юлия Барановкая – лакомство разлеталось на глазах. «Это так здорово, чувствовать себя волшебником! – мимоходом успела рассказать корреспонденту «СЧ» телезвезда. – Тем более в Чебоксарах, в городе, который отмечает 550-летие!»

На помощь ведущим пришли волонтеры. Они раздавали мороженое всем маленьким чебоксарцам, так что без сладкого, по нашим наблюдениям, не остался ни один ребенок. Всего же, как сообщили «СЧ» волонтеры, было роздано более тысячи порций холодного десерта.

Не меньше маленького сына Левы и дочки Валерии рад был встрече с добродушным волшебником с роскошными серебристыми усами и папа мальчика Дмитрий. «Такого праздника в Чебоксарах я еще не припомню! – поделился он. – Мы специально пришли всей семьей, чтобы посмотреть, как прилетит волшебник и раздаст всем мороженое».

Фото Ольги Казаковой