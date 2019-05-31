Чебоксарский аэропорт будет носить имя Андрияна Николаева

Указ об этом подписал 31 мая Президент России Владимир Путин. Помимо чебоксарского аэропорта, в документе значатся еще 43 воздушные гавани страны, официально получившие имена знаменитых соотечественников.

Как уже сообщала «СЧ», имена для аэропортов выбирали в прошлом году на конкурсе «Великие имена России». Организовали его Общественная палата России, Общество русской словесности, Русское географическое, Российское историческое и Российское военно-историческое общества.

Всего в конкурсе, проходившем в несколько этапов, участвовали более 5,5 миллионов россиян, голосовавших за имена для 47 аэропортов. Имя для Чебоксарского аэропорта выбирали почти 59 тысяч респондентов. Они высказывали свое мнение на официальном сайте конкурса, в социальных сетях, по телефону «горячей линии», на борту самолета, а также на вокзалах и в торговых центрах, где их опрашивали волонтеры.

В итоге большинство — 62% или 36650 человек — проголосовали за космонавта Андрияна Николаева. Около 12 тысяч респондентов выбрали офтальмолога Святослава Фёдорова, и около 11 тысяч — создателя чувашского алфавита Ивана Яковлева.

Напомним — три года назад жители Чувашии также участвовали в опросе Минтранса республики о возможности присвоения аэропорту имени космонавта № 3 Андрияна Николаева. Большинство участников опроса поддержали это предложение, но идея тогда так и не была реализована. Теперь аэропорт наконец обрел звездное имя – имя дважды Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Андрияна Николаева.