1 июня — Международный день защиты детей

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Дети приносят в жизнь счастье, наполняют ее смыслом. С ними связаны надежды и чаяния, вера в светлое будущее.

Задача государства и общества — заботиться о физическом и нравственном здоровье юного поколения. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен вниманием, чувствовал искреннюю любовь окружающих его взрослых.

Поддержка материнства и детства является абсолютным приоритетом государственной политики в Чувашской Республике. Миллиарды рублей вкладываются в строительство современных детских садов и школ, активно развивается система дополнительного образования, создана сеть культурных и спортивных учреждений. Сегодня в республике есть все необходимые условия для того, чтобы ребенок мог получить качественное образование, реализовать свои таланты и способности, стать гармоничной личностью, настоящим патриотом России.

Самое пристальное внимание обращено на сохранение традиционных семейных ценностей, формирование ответственного родительства, поддержание вокруг детей атмосферы любви, добра и заботы.Радует, что юные жители Чувашии достигают больших успехов в учебе, спорте, творчестве, и мы можем по праву гордиться их достижениями.

Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам, наставникам и всем, кто вкладывает свои знания, силы и душу в достойное воспитание и развитие подрастающего поколения.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и солнечного лета, а детям — веселых улыбок и полезных каникул!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев