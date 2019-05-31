В Чувашии стартовал новый образовательный проект «Рисуем звуками»

Соединение музыки и живописи стало темой нового образовательного проекта Чувашской академической симфонической капеллы «Рисуем звуками».

Коллектив капеллы и ее руководитель Морис Яклашкин не первый год сотрудничают с музыкальными и художественными школами, а также школами искусств. Вот и новый проект — это совместная работа музыкантов и педагогов. «Рисуем звуками» — это одновременное выступление артистов симфонической капеллы на сцене с концертной программой и создание творческих работ во время ее прослушивания юными художниками. Капелла приглашает к участию в проекте воспитанников художественных школ и школ искусств, а также их родителей.

Проектом намечено не только создание творческих работ, но и праздничное соревнование: лучшие будут награждены призами, подарками и пригласительными билетами на концерты капеллы, во время которых эти работы станут одной яркой выставкой в Чебоксарском музыкальном училище имени Ф. Павлова и на других концертных площадках. Маленьких живописцев также познакомят с инструментами симфонического оркестра, органной музыкой, шедеврами мировой музыкальной классики и самой капеллой, где работают более 100 вокалистов и музыкантов.