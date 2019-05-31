Китайские гости и чебоксарские красавицы

История столицы республики на страницах «СЧ»

60 лет назад — 2 июня 1959 года

В Чебоксарах с большим успехом выступил Гуандунский оркестр народных инструментов из Китая.

«Гуандунская музыка вообще очень точно и красочно передает картинки природы. Настоящим волшебством показалась нам небольшая пьеса «Птички возвращаются в лес», где снова солировал на эрху (старинный двухструнный инструмент. — Прим. ред.) Лю Тянь-и. На фоне главной мелодии мы услышали щебет птиц, перекличку их голосов. Но это была именно музыка, а не простое звукоподражание.

А сколько поэзии в симфоническом произведении «Дождь ударяет по банановым листьям»! Это традиционная мелодия гуандунской музыки. Слушая ее, вы почти зрительно представляете себе, как веселый дождь звонко бьет по тугим листьям.

Т. Кудрявцева».

29 мая 1959 года

Читатель К. Николаев призывает наладить переправу через Волгу.

«Я живу за Волгой, а работаю на заводе электрических исполнительных механизмов. На работу успевать трудно, хотя и приходишь к причалу очень рано. Дело в том, что речные трамваи «Стахановец» и «Винокуров» расписание не соблюдают. Да и проку от расписаний немного, когда по ним трамваи на правом берегу должны быть лишь в половине восьмого. А чтобы вовремя подготовить рабочее место, нужно за 10-15 минут до начала смены быть в цехе. На деле же и к началу смены опаздываешь».

30 лет назад — 27 мая 1989 года

В дни празднования 520-летия Чебоксар торжественно открыли памятник поэту Михаилу Сеспелю.

«Бронзовый бюст установлен на небольшом квадратном возвышении — площадке с трехметровым гранитным постаментом. Радостно, с гордо расправленными плечами встречает поэт свежий ветер революционных перемен. И, как верно было отмечено на торжественном митинге, поэзия Сеспеля очень близка нынешнему времени, духу перестройки. Автор памятника — наш земляк, живущий ныне в Москве, — скульптор Алексей Майраслов.

Т. Алексеева, художник».

28 мая 1989 года

С аншлагом прошел финал первого чебоксарского конкурса красоты.

«Открыл вечер бал королев, во время которого участницы исполняли полонез и вальс. Рассказывая о себе, девушки побывали в роли интервьюируемых. Как манекенщицам им пришлось демонстрировать новые модели чулочно-трикотажной фабрики и национальные чувашские костюмы из краеведческого музея. Были на сцене и занятия аэробикой, и традиционный выход конкурсанток в купальниках…

И вот марафон красоты позади. Кто же они, его лауреаты? «Мисс очарование» и «Мисс фото» стала первокурсница музыкального училища Лариса Иванова. Звание «Мисс грация» присудили солистке балета музыкального театра Аэлите Башкировой. Почетный титул «вице-мисс» будет отныне носить учительница 30-й средней школы Наталья Иванова. А победительницей конкурса жюри назвало учительницу русского языка и литературы средней школы № 54 Наталью Стребуляеву. Ей же вручен приз зрительских симпатий. Бюро международного молодежного туризма «Спутник» наградило «Мисс Чебоксары-89» туристической путевкой в Югославию».