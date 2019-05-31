Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Чувашией

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

От агропрома до промтракторов

29 мая Михаил Игнатьев в Доме правительства принял Генерального консула Венгрии в Казани Адама Штифтера, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики. Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества Чувашии и Венгрии.

Михаил Игнатьев выразил заинтересованность в расширении взаимодействия с Венгрией, отметив, что нашу республику связывают с этой страной давняя дружба и партнерские отношения. Город Эгер в Венгрии — побратим столицы Чувашии города Чебоксары, отмечающего в этом году свое 550-летие.

Стороны обсудили направления сотрудничества в агропромышленной отрасли, зашла речь о привлечении венгерского капитала в создание новых и расширение действующих производств пищевой и перерабатывающей промышленности в Чувашии.

Особое внимание в ходе разговора было уделено развитию кооперации с промышленными предприятиями по поставкам химической продукции, электрооборудования, запасных частей для сельскохозяйственных и промышленных тракторов.

Михаил Игнатьев рассказал гостю об имеющихся в Чувашии условиях для успешной реализации значимых проектов, дополнительных преференциях для размещения новых производств, инвестиционных площадках с готовой инфраструктурой для ведения бизнеса, в том числе на территории опережающего социально-экономического развития в городе Канаше.

Опубликовано: 31 мая 2019 г.


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