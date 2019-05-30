Построенному 80 лет назад Дому Советов требуется реставрация

Символ столицы

Неравнодушных горожан уже не один год тревожит проблема сохранения монументального здания Дома Советов (ныне Дом правительства), украшающего административный центр Чебоксар. Памятник зодчества федерального масштаба не используется. Судьба архитектурного сооружения, являющегося хранителем культуры и истории народа, не может не волновать.

Дворец в центре города

С получением Чувашией статуса автономного образования особую важность приобрело формирование архитектурного облика ее столицы — города Чебоксары, ведь теперь он стал административным и культурным центром автономии.

Были развернуты масштабные работы по перестройке городской среды. В 1929 году в республике создается Строительная контора — как государственное хозрасчетное предприятие. Таким образом, было положено начало становлению в Чувашии собственного строительного подразделения, которое, в результате преобразований, став «Чувашстройтрестом», выполнило основной объем строительства в Чебоксарах, в том числе возвело и одно из наиболее значительных общественных строений довоенного периода — здание Дома Советов.

В 1932 году, в связи с возросшим объемом жилищного и культурно-бытового строительства в республике и необходимостью обеспечения этих объектов качественной проектно-сметной документацией, была создана Чувашская государственная проектная контора «Чувашпроект» (ныне АО «Чувашгражданпроект»), сыгравшая в те годы значительную роль в застройке города. Благодаря этому стало возможным появление и плодотворная работа в Чувашии таких архитекторов, как И.С. Аввакумов, И.В. Ведянин, Ф.С. Сергеев. В 1930 году началась разработка генерального плана города.

Особое внимание уделялось формированию нового административного центра столицы республики, основным строением которого должен был стать Дворец Советов. В документах того времени будущее здание называлось по-разному: Дворец Советов, Дом Советов, Дом правительства. Участок для строительства был отведен на месте Ярмарочной (Верхней базарной) площади. Бывшая Благовещенская улица, переименованная в улицу К. Маркса и соединявшая Базарную площадь (Красную площадь) с новым административным центром, становилась основной столичной магистралью. Здесь с начала 1930-х годов велось интенсивное строительство, возводились строения, которые и по сей день украшают административный центр города.

Формирование Чебоксар как столицы Чувашии происходило в сложных экономических условиях. С конца 1920-х годов в городе резко обострилась жилищная проблема. Население стремительно росло, намного обгоняя темпы строительства жилья. Так, если в 1926 году в Чебоксарах проживал 8831 человек, то в 1939 году — 30996. Создание областных, а затем и республиканских учреждений со своими штатами еще больше обострили эту проблему. Вопрос размещения аппарата госучреждений и общественных организаций требовал незамедлительного решения.

Газета «Красная Чувашия» (с 1953 года — «Советская Чувашия») в сентябре 1931 года писала: «…все Наркоматы и Центральные учреждения стихийно размещены без всяких удобств в пределах весьма скудного жилфонда, нужно теперь же форсировать постройку Дома правительства, чтобы к 15-й годовщине Октябрьской Революции дом построить». Главное административное здание Чувашии планировалось возвести уже к ноябрю 1932 года. Это оказалось нереальным. К концу 1932 года удалось произвести лишь топографическую съемку участка и начать снос домов на месте будущего строительства.

СПРАВКА «СЧ» Аввакумов Илья Семенович — первый архитектор с высшим образованием родом из Чувашии (родился в 1900 году в деревне Буинск (Пaвакасси) Урмарского района). Окончил в 1930 году архитектурный факультет Московского Государственного высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН). В 1930–1934 годах проектировал и строил в Чебоксарах общественные здания. Является автором проектов зданий глазной лечебницы на улице М. Сеспеля, педагогического института (позже корпус ЧЭАЗ), клуба строителей (ныне Дом культуры имени Я. Ухсая).

В июле 1933 года Совнарком РСФСР включил строительство Чебоксарского Дворца Советов в перечень строек, предусмотренных планом второй пятилетки (1933–1938 гг.). В ноябре того же года наша газета писала: «Объявленный правительством Чувашии конкурс на лучший проект Дворца Советов заканчивается в декабре. В начале будущего года будут начаты работы по строительству, которые решено форсировать с расчетом открытия Дворца к 15-летию Чувашии», таким образом, срок окончания строительства был определен — июнь 1935 года. В январе 1934 года подведены итоги конкурса. Победителем признан проект, разработанный архитектором конторы «Чувашпроект» И.С. Аввакумовым в соавторстве с московским архитектором Н.В. Симбирцевым.

Проект первый, проект второй

Согласно проекту здание Дома Советов имело в плане полуциркульную форму. Центральная часть симметричного объема акцентирована высоким куполом, перекрывающим круглый зал. Выступающую в виде ризалита центральную часть строения должны были подчеркивать расположенные по сторонам две скульптурные композиции, «показывающие вдохновенную увлеченность советских людей созидательным трудом, их победное шествие в будущее».

В конце правого крыла, где теперь находится главный корпус пединститута, проектировалось здание театра. Подобное же решение зеркально повторялось на левом крыле. Здесь предусматривался сложной конфигурации дворец культуры. Напротив предлагалось возвести Дом Союзов, в центре площади — монумент.

Таким образом, создавалась замкнутая со всех сторон главная площадь Чебоксар. Проект строительства Дома Советов в Чебоксарах был разработан в формах популярного тогда конструктивизма. В конструктивистских традициях предлагалось сформировать весь ансамбль административного центра города, архитектурной доминантой которого должен был стать Дом Советов.

На реализацию проекта планировали потратить 3 млн 300 тыс. рублей, средства для республики того времени более чем значительные. Строительство началось в 1934 году и осуществлялось в тяжелейших условиях. Строительная отрасль республики тогда еще недостаточно окрепла. Отсутствовали необходимые технические средства, опытные кадры, ощущался постоянный дефицит стройматериалов, да и опыта возведения подобных строений еще не было.

В связи с нехваткой строительных материалов решено было разобрать церковь Михаила Архангела в селе Ишаки, где планировалось получить 500 тысяч штук кирпича и 800 кубометров бутового камня, что и было сделано. Однако выяснилось, что реализовать утвержденный проект не представляется возможным.

Вскоре, в связи с уменьшением выделяемых средств, объем здания был сокращен на 12 тыс. куб. метров, что вызвало переработку проекта. В июне 1934 года переработанный И.С. Аввакумовым проект был утвержден, начались работы по возведению здания. В сентябре того же года, когда был выполнен значительный объем работ по устройству фундаментов, вновь поступило указание об уменьшении объема здания более чем в два раза. Работы на объекте были прекращены. И.С. Аввакумов, убедившись в том, что от его первоначального замысла не осталось ничего, покинул Чувашию. Талантливый зодчий в дальнейшем был главным архитектором ряда городов СССР, в том числе Оренбурга, Новороссийска, активно занимался проектной деятельностью в Йошкар-Оле, где и умер в 1980 году.

Разработку нового проекта строительства Дома Советов в Чебоксарах поручили Архитектурно-проектной мастерской № 10 исполкома Моссовета. Автором проекта становится М.Т. Базилевич — известный советский архитектор, градостроитель, автор проектов крупных общественных зданий.

К середине 1930-х годов эпоха конструктивизма в советской архитектуре завершилась. Главной отличительной чертой архитектуры стало обращение к формам античного зодчества, которые архитекторы считали эталоном простоты, гармонии, строгости, монументальности и логической ясности. Новый проект Дома Советов в Чебоксарах, разработанный М.Т. Базилевичем с использованием форм классического зодчества, был утвержден в ноябре 1936 года, при этом стоимость строительства уменьшена до 2,7 млн рублей. В июне 1937 года трестом «Чувашстрой» (прораб И.И. Куприанов) работы на объекте возобновились.

Исходя из особой значимости объекта для республики, функции начальника строительства были возложены на наркома коммунального хозяйства Чувашской АССР А.С. Каплина. В воспоминаниях заслуженного строителя Российской Федерации И.И. Куприанова и краеведа А.И. Терентьева отражена история возведения здания и условия строительства, показаны примеры проявления личной инициативы и самоотверженного труда как руководителей, так и рабочих.

Объект был самым крупным в Чебоксарах — его объем составлял 42 тыс. куб. метров. Строительство здания явилось своеобразной школой для чувашских строителей. Здесь впервые в республике применен сборный железобетон, активно внедрялись прогрессивные методы строительства. Чувашские мастера освоили технологию внутренней и наружной лепнины. До этого лепные элементы архитектурного декора выполняли специалисты из Казани и Нижнего Новгорода. Строительство было завершено в 1940 году, к 20-летию Чувашской автономии, о чем свидетельствует и цифра «1940», выложенная на полу тамбура вестибюля парадного входа здания.

По канонам Коринфского ордера Композиция здания симметричная, основана на сочетании вытянутого центрального корпуса и двух боковых, выступающих в сторону Красной площади, объемов. Здание сочетает характерное для конструктивизма объемно-пространственное решение, четкое функциональное построение и элементы классического зодчества. Центром композиции главного фасада является вычлененный в виде ризалита главный вход, подчеркнутый монументальным портиком из шести квадратных колонн. Архитектурный декор решен на основе Коринфского ордера — одного из четырех основных античных ордеров. Он наиболее легкий, изысканный по пропорциям и декоративный в деталях. В центре аттика, венчающего портик главного входа, в выступающей прямоугольной филенке находится рельефный герб Чувашской Республики. На плоскости антаблемента, над капителями колонн центра здания установлена надпись из объемных букв «Дом правительства» на русском и чувашском языках. Первый этаж оштукатурен «под шубу», рустован и выделен темным цветом. Прямоугольные окна первого этажа и дверные проемы акцентированы замковым камнем. Окна второго, третьего и четвертого этажей подчеркнуты подоконными полочками и обрамлены ленточными наличниками. Карнизы — как междуэтажный, так и венчающий — достаточно скромные по исполнению. Наиболее пышно оформлены карнизы над портиками, декорированные лепными кронштейнами. В связи с тем, что чердачные помещения эксплуатируются (устроен аттиковый этаж), в некоторых источниках здание называется пятиэтажным.

Защита от беспощадного времени

Многое помнят эти стены. Здесь в суровые годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. решались вопросы жизни и деятельности республики, размещения эвакуированных предприятий, эвакогоспиталей, формирования воинских подразделений… В 1940 году, после сдачи в эксплуатацию Дома Советов, формирующаяся площадь стала называться «Советской». К основным элементам композиции площади относится также памятник В.И. Ленину, торжественно открытый 26 июня 1960 года. С этого времени площадь стала называться площадью Ленина. А с 1995 года, согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики, — площадью Республики.

Своеобразной композиционной и образной доминантой ансамбля является сквер, занимающий более 12000 кв. метров площади. Он привлекает внимание оригинальной регулярной планировкой, густым массивом лиственных, хвойных насаждений, разнообразием цветов и декоративной зелени. Ансамбль площади Республики является образцом синтеза архитектуры, монументального и садово-паркового искусства.

Дом Советов стал важнейшим явлением в архитектурном преобразовании города. Он представляет интерес и как пример создания выразительного образа крупного административного здания средствами интерпретации классических архитектурных форм, и как значительное монументальное строение, характеризующее уровень развития архитектуры и строительства Чувашии в довоенный период.

Здание в целом сохранило первоначальный облик и элементы архитектурного убранства фасадов. Вместе с тем объект культурного наследия нуждается в ремонтно-реставрационных работах, в защите от беспощадного времени. Вызывает озабоченность состояние несущих конструкций и инженерных систем. В ходе обследования здания специалисты отметили необходимость полной замены пришедших в ветхое состояние перекрытий. Признано необходимым приспособить строение для современного использования.

Сегодня эксплуатация подобных строений возможна только при наличии лифтов, чего в построенном 80 лет назад Доме Советов, естественно, нет. Поэтому лифтовые шахты должны органично войти в структуру строения. Эксплуатация здания была прекращена в 2011 году, тогда же началась подготовка к выполнению масштабных мероприятий по обеспечению его сохранности и надлежащего использования.

Как стало известно, руководство республики изыскивает возможность возрождения памятника истории и культуры. Только что специалистами компании «ВИНКАЙТ» по заданию республиканской службы единого заказчика Минстроя Чувашии завершена подготовка необходимой документации. Об этом «Советская Чувашия» расскажет в следующих номерах.

Николай Муратов

Кстати, о судьбе здания Дома правительства «Советская Чувашия» также рассказывала в публикациях «Дом один на главной площади» («СЧ» от 31.05.2012) и «Дом на главной площади» («СЧ» от 17.09. 2015).

Николай Муратов

Фото Максима Васильева: Так выглядит старый Дом правительства сейчас…