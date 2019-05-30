Авторы лучших сочинений о Чебоксарах поедут в «Орленок»

«Мой город как открытая книга…»

Белые банты и школьные сарафаны на девочках, строгие деловые костюмы на мальчиках, ребячий гомон и веселых смех — на днях Большой зал администрации Чебоксар напоминал школьную переменку. В этот день здесь чествовали победителей городских конкурсов.

Акцию — тотальное сочинение «Чебоксары — город твоих побед!» — посвятили 550-летию чувашской столицы.

О родном городе писали больше 45 тысяч школьников. Работы тридцати из них признали лучшими, именно этих ребят и пригласили на торжественную церемонию. Трем лауреатам вручили ни много ни мало — по путевке во всероссийский детский центр «Орленок».

Семиклассник Илья Минаев из школы № 38 держит в руках заветный сертификат на поездку. «Никогда не понимал людей, которые хотят уехать из родного города, — говорит паренек. — Дом — это родина, а родина для меня — это Чебоксары, один из лучших городов». Илья вспоминает, что сочинение он писал несколько дней. Сначала вроде бы закончил работу, но потом накатило вдохновение… В победу, продолжает школьник, свой вклад внесла и учительница русского языка и литературы Людмила Фадеева: «Она очень хороший человек и всегда мне помогает».

Второклассница 39-й школы Катя Алексеева в отличие от Ильи сочинение написала быстро. Ведь ей помогали мама, папа, крестная и старшая сестра. Работа отчасти научная, рассказывающая о наследии купцов Ефремовых. «Мама тоже была в «Орленке», — с гордостью подчеркивает Катя. — Потому что она очень умная».

Еще одна победительница конкурса сочинений, девятиклассница Лиза Храмова из 59-й школы, на торжественное награждение прийти не смогла, в этот день она сдавала экзамен по русскому языку.

…Чествовали в городской администрации и других победителей. В апреле в двух чебоксарских школах в режиме реального времени проходил конкурс рисунков. За три часа мальчики и девочки должны были изобразить на бумаге любимые Чебоксары. Из пятисот работ выбрали 29 лучших. Помимо других подарков юные художники получили по магнитику с рисунком своего исполнения.

Ну а 142 победителям еще одного конкурса, исследовательских работ, вручили на память по книге. «Правнуки о войне» — так называется сборник, в который вошли лучшие труды. Увесистый том в 352 страницы и возможность прикоснуться к памяти своей семьи — хороший подарок для любого школьника.

Отрывки из сочинений Илья Минаев, победитель конкурса сочинений, школа № 38: «Чебоксары — это город моего детства. Это моя родина, здесь моя жизнь, мои мечты и стремления. Мой город как открытая книга, он нуждается в бережном пользовании и хранении. Если каждый из нас внесет в историю своего города каплю, то все капли вместе образуют один большой океан, именуемый Чебоксарами». Елена Федорова, призер конкурса сочинений, Кадетская школа: «Можно установить усовершенствованные диспансеры, лечебные клиники с бесплатным посещением граждан. Детей с малого возраста нужно учить морали, чести, доблести, отличать добро от зла. Не стоит также закрывать глаза на стоящие в нашем городе заводы и предприятия, которые могут принести большую пользу Чебоксарам. Благодаря производству мы улучшим уровень экономики города, для людей появятся новые рабочие места, для молодежи будет больше перспектив остаться. Я представляю себе город Чебоксары светлым, радостным, зеленым, пестрым. Таким, в котором приятно жить, в котором чувствуешь себя здоровым и счастливым».

Фото www.cap.ru: Перед тем, как написать сочинение, школьники встретились с известными чебоксарцами, которые рассказали юным горожанам об истории Чебоксар.