Дворец творчества – в числе 500 лучших образовательных организаций страны

С 18 по 21 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся I Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В рамках мероприятий съезда прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2019».

Цели конкурса — выявление и поддержка наиболее эффективных методик и технологий организации образовательного процесса с целью их трансляции и практического применения в образовательной среде, совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса, выявление и распространение передового педагогического опыта, внедрение и распространение современных инновационных образовательных технологий.

Организатором конкурса выступило общественно-профессиональное объединение «Невская Образовательная Ассамблея». Лауреаты конкурса определялись по 5 основным номинациям: Лучшая организация дополнительного профессионального образования – 2019; Лучшая организация среднего профессионального образования – 2019; Лучшая общеобразовательная организация – 2019; Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых – 2019; Лидер в области дошкольного образования – 2019.

Всего экспертным советом конкурса для участия было отобрано 10 тысяч образовательных организаций со всей России. Отборочный этап прошло около 2500 учреждений.

Дворец творчества г. Чебоксары стал лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая организация дополнительного образования детей и взрослых» и был награжден дипломом и медалью.