26 мая — День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели! Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Это праздник людей, умеющих рисковать, брать на себя ответственность и воплощать в жизнь смелые идеи и проекты. В Чувашии сегодня зарегистрировано 16 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, трудятся 30,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. Во многом благодаря их энергии и организаторскому таланту экономика развивается, создаются новые рабочие места, пополняется доходная часть бюджета, расширяется ассортимент товаров и услуг.

Ключевая задача органов власти всех уровней — создать благоприятную среду для реализации предпринимательского потенциала. В республике ведется многоплановая работа по совершенствованию и расширению поддержки малого и среднего бизнеса, созданию условий для привлечения инвестиций.

С 2019 года Чувашия включилась в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», что позволит увеличить численность субъектов малого и среднего предпринимательства на 30% в 2024 году.

Выражаю благодарность всем предпринимателям за весомый вклад в укрепление экономики и социальную стабильность общества. Особое уважение вызывает ваша помощь в развитии родного края, поддержка благотворительных инициатив и социально значимых проектов.

От всей души желаю процветания вашему делу, надежных партнеров и успешной реализации всех замыслов на благо Чувашской Республики! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев