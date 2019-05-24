В городах и районах республики отмечают праздники последнего звонка

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщают в Минобразования республики, 11-й класс в этом году заканчивают более 6,1 тысячи учеников, 9-й — более 12,3 тысячи. Первыми простились с родными школами 128 выпускников Шумерли — последний звонок для них прозвучал во вторник, 21 мая. На следующий день торжественные линейки в честь окончания учебы прошли в школах Вурнарского, Батыревского, Яльчикского, Чебоксарского районов. Вчера эстафету последних звонков подхватили в Канаше, Ибресинском, Цивильском, Ядринском и других районах.

В Чебоксарах последний звонок назначен на 24 мая. 11-й класс в городе нынче заканчивают более двух тысяч ребят. По традиции выпускницы приготовили к празднику школьные платья советского образца, белые фартуки и банты. Правда, после торжественных линеек многим девушкам придется переодеться часть школ продолжит праздновать последний звонок на загородных базах отдыха. Цена поездки — от двух тысяч рублей.

Отметим, что для города 24 мая пройдет в трезвом режиме – в день последнего звонка розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена.

 

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Опубликовано: 24 мая 2019 г.


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