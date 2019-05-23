Осужден мошенник, отправивший покупателю вместо двигателя кирпичи

В Ядрине осудили мошенника, отправившего в Чувашию из Ярославля мешки со строительным материалом…

Местный предприниматель, известный в районе человек, долго не мог поверить, что его провели как мальчишку. Он нашел на сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже двигателя на свою иномарку и созвонился с продавцом, чтобы договориться о доставке запчасти в республику. Неизвестный попросил три тысячи в качестве задатка, а потом направил покупателю скан товарной накладной об отправке груза и выманил оставшиеся 24 тысячи рублей. Получив мешки с кирпичом и пустыми пластиковыми бутылками бизнесмен, понятное дело, был вне себя от ярости. Мошенник до того был уверен в своей безнаказанности, что ответил на его звонок. «Ты что творишь?! Я же тебя посажу» — проорал в трубку предприниматель. «А я уже сижу…» — невозмутимо ответил тот.

Но оперативники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии вместе с сотрудниками ОМВД России по Ядринскому району выяснили, что это очередной обман. Уроженец города Иваново, теоретически, конечно же, мог находиться за колючей проволокой: он и раньше проделывал подобные «фокусы», а также неоднократно попадался пьяным за рулем.

Однако 29-летний мужчина был на свободе и жил в Ярославле, куда и выехала оперативная группа из Чувашии. Местные стражи порядка подсказали им адрес, где проживал дистанционный «кидала», после чего несправедливость была исправлена и подозреваемый задержан. «Джентльмена удачи» под конвоем привезли в ОМВД России по Ядринскому району и с подачи следствия, по решению районного суда, арестовали на время расследования уголовного дела. Видимо, по какому-то «кармическому» совпадению решение об аресте задержанного было принято в день его рождения — такой вот подарок от чувашской полиции. Как сообщил врио начальника следственного отдела ОМВД России по Ядринскому району Алексей Ильин, не готовый к такому развитию событий злоумышленник полностью признал свою вину в мошенничестве с причинением значительного ущерба. Его родственники оперативно прибыли в Чувашию и возместили пострадавшему убытки.

На момент вынесения приговора подсудимый имел условную судимость за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Но суд решил, что товарищ раскаялся и заслуживает снисхождения — ему снова был назначен условный срок. Жаль, что законодательством пока не предусмотрено взыскание с мошенников расходов на их поимку. Хорошая была бы мера профилактики таких дистанционных краж…

Фото МВД по Чувашии: Подпись — Вместо заказанного двигателя на иномарку транспортная компания доставила в Ядрин ящик, заполненный под завязку мешками с кирпичом и пластиковыми бутылками….