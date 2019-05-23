У школьников начинаются выпускные экзамены

Три попытки на математику

«Знания, паспорт и черная гелевая ручка — все, что надо для успешной сдачи ЕГЭ». Так на горячей линии Рособрнадзора глава ведомства Сергей Кравцов обозначил необходимый экзаменационный набор выпускника-2019. Пригодится этот набор уже скоро. В понедельник, 27 мая, пройдут первые ЕГЭ — по географии и литературе. А чуть раньше, 24 мая, первый свой выпускной экзамен, по иностранному языку, будут сдавать девятиклассники.

КИТАЙСКИЙ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?

В Чувашии для участия в основном периоде ЕГЭ зарегистрированы 6192 человека (в прошлом году — 5802). Выпускные экзамены в девятых классах — ОГЭ — будут сдавать 12379 учеников (в 2018-м — 11754). Завершается основной период ЕГЭ 1 июля, ОГЭ — 2 июля. Об этом министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов сообщил в понедельник на планерке у Главы республики Михаила Игнатьева.

Как и в прошлом и позапрошлом годах, бланки и КИМы с заданиями ЕГЭ распечатают в экзаменационных аудиториях. Это, по словам Кудряшова, «позволяет исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам при их передаче и транспортировке, а также сократить сроки их обработки». Для этого в пунктах проведения ЕГЭ установлены 603 высокоскоростных принтера и 57 сканеров. Для девятиклассников КИМы в аудиториях пока не печатают — бланки с заданиями привезут в школы в день экзамена.

Новшеств в этом году на ЕГЭ немного, и «СЧ» о них уже сообщала. Напомним, в списке иностранных языков наряду с английским, немецким, французским и испанским появился и китайский. В Чувашии его будет сдавать один человек, в целом по стране — 289. Кстати, принимать ЕГЭ по китайскому в зачет вузы будут только в следующем году. Но даром труды не пропадут — ведь результаты единого экзамена действительны в течение четырех лет. А вот через три года, в 2022-м, экзамен по иностранному языку планируют сделать третьим обязательным, наряду с русским и математикой. Второе нововведение — на ЕГЭ по математике выпускник теперь может выбрать только один уровень — либо базовый, попроще, либо профильный (раньше можно было выбирать сразу оба).

Цифра: Более 50 тысяч аудиторий для сдачи ЕГЭ (а это практически 100 процентов) в России в этом году будут подключены к видеонаблюдению.

«Когда мы вводили эту форму, абсолютное большинство экспертов предлагало давать выпускникам на выбор один вариант – базовый или профильный, – пояснил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. – Но были и другие мнения: все, мол, боятся экзамена, поэтому лишний выбирать не будут. В итоге большинство выпускников выбирали оба уровня, «на всякий случай», однако второй экзамен многие не посещали. Пункты сдачи были наполовину пусты».

ЕГЭ ДЛЯ ПАПЫ

Как правильно сдавать ЕГЭ, учат сейчас не только школьников, но и их пап и мам. И не только в школах на родительских собраниях. Как отметил на планерке Сергей Кудряшов, в этом году в Чувашии в третий раз прошел «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Теперь взрослые знают, в частности, что на экзамен проносить можно (минералку, шоколадку, запасную ручку), а что категорически нельзя (мобильники, прочие гаджеты и, конечно, шпаргалки). Кстати, в дни досрочного ЕГЭ один из экзаменуемых запрет нарушил – пронес в аудиторию смартфон. В итоге с экзамена парня удалили, пересдать ЕГЭ он сможет лишь через год. Стоило ли рисковать?

Ну а если школьник и телефон на экзамен не носил, и шпаргалками не пользовался, но даже на условную тройку сдать ЕГЭ не сумел? (В прошлом году, сообщают в Минобразования, таких было всего 22 человека, или 0,6%). Отметим сразу, сдачу предметов по выбору неудачникам придется перенести на следующий год. А вот русский и математику можно будет пересдать в резервные дни. Если же по одному из этих предметов снова не удастся набрать минимум баллов, выпускнику дадут третью попытку, в сентябре. При пересдаче математики, кстати, можно будет поменять уровень – со сложного на простой.

Резервные дни для повторной сдачи экзаменов есть и для девятиклассников. Но будем надеяться, абсолютному большинству выпускников резерв этот просто не понадобится. А о том, как правильно настроить ребенка на сдачу экзамена, «СЧ» расскажет в следующем номере.

Фото Максима Васильева из архива редакции