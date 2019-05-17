Многодетный отец приговорен к двум годам колонии за кражу из офиса

В январе этого года житель Новочебоксарска совершил крупную кражу на территории базы ООО «Промметалл».

Приехал он к базе на машине марки «Шевроле Нива», затем надел на лицо шапку с прорезями для глаз, перелез через бетонный забор, открыл при помощи металлической монтировки окно административного здания и оказался в кабинете директора. Здесь достоянием вора стали два ноутбука и три сумки от них, комплектующие для компьютерной техники, две печати, три серебряные и две памятные монеты, медаль «За любовь и заботу» и другие офисные принадлежности.

Этого жадному парню показалось мало. Он стал взламывать входные двери других служебных помещений и в итоге украл из кабинета заведующей складом металлический сейф, где хранилось более 590 тысяч рублей, еще из двух кабинетов — компьютерную технику, инструменты и деньги. Загрузив в машину чужое имущество, новочебоксарец скрылся. Общий ущерб, причиненный им, превысил 728 тысяч рублей.

А потом вора вычислили. Он не отрицал своей причастности к совершенному преступлению, и суд учел этот факт, раскаяние в содеянном и положительные характеристики. А также то, что раньше он к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении троих малолетних детей. И приговорил многодетного отца к двум годам колонии общего режима. Также постановил взыскать в пользу потерпевших сумму причиненного материального ущерба.