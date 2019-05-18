Сергей Димитриев: Безработные граждане трудоустраиваются в республике в течение трех месяцев

Министр труда и социальной защиты Чувашии рассказал «СЧ» о ситуации на рынке труда и вакансиях с большой зарплатой

— В текущем году, как и в прошедшем, обстановка на рынке труда в республике сохраняется стабильной.

В 2018 году органы службы занятости населения трудоустроили более 42 тысяч человек, уровень трудоустройства составил 86,5% от количества граждан, обратившихся за содействием в поиске работы. По данному показателю Чувашская Республика среди регионов России по итогам 2018 года занимает 2–е место.

Запланированная численность участников мероприятий в области содействия занятости населения в 2019 году составляет 79,1 тысячи человек. В январе — апреле этого года в мероприятиях приняли участие 27,4 тысячи жителей республики (34,7% от годового плана), из них трудоустроено 12,3 тысячи человек, уровень трудоустройства составляет 76% от числа обратившихся. На сегодня в базе данных в наличии имеется почти 18,8 тысячи вакансий от 1808 работодателей, коэффициент напряженности рынка труда составляет 0,3 единицы — то есть на каждого соискателя приходится более 3 вакансий. Наиболее высокая заработная плата отмечается по таким специальностям, как врач (до 50 тысяч рублей), каменщик (до 45 тысяч рублей), газосварщик (до 43 тысяч рублей), машинист (до 40 тысяч рублей).

Цифра: 27,4 тысячи жителей Чувашии приняли участие в мероприятиях по содействию занятости населения в январе — апреле этого года

По оценке международных специалистов в области занятости населения наиболее точным показателем, характеризующим ситуацию на рынке труда, является уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной Организации Труда (МОТ).

Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за 2018 год в республике составил 5%.

В среднем за I квартал 2019 года численность рабочей силы в Чувашии составила 613,4 тысячи человек. 582,4 тысячи человек были заняты в экономике и 31 тысяча человек не имели занятия, но активно его искали. Уровень безработицы в республике за I квартал составил 5%, уровень занятости — 57,8%.

По проведенному Минтрудом России мониторингу качества и доступности госуслуг в области содействия занятости населения по субъектам РФ наименьшие значения средней продолжительности безработицы (3,8 месяца и менее) на 1 января 2019 года отмечались в Чувашской Республике, республиках Коми, Крым, Астраханской, Липецкой, Тульской областях.

По статистике молодежь республики в возрасте от 16 до 29 лет пребывает в статусе безработного в среднем 3 месяца, женщины — 3,8 месяца, жители сельской местности —

3,9 месяца, инвалиды — 4 месяца.

Еще один высокий показатель — численность трудоустроенных граждан в расчете на одного работника центра занятости населения. По итогам 2018 года один работник службы занятости республики трудоустроил 142 человека.