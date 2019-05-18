Позиция 1.37: быстрее, выше, комфортнее!

У строительного бизнеса и спорта много общего. И там, и там главные цели — результаты и успехи. Победитель получает все! Поэтому компания «ИСКО-Ч» строит настоящий… «район-чемпион». И строит «быстрее, выше, комфортнее».

БЫСТРЕЕ

Позицию 1.37 начали строить только в прошлом году и сразу задали «чемпионский темп». Поэтому весной 2019 года дом уже поднят, и в нем начались внутренние работы. В IV квартале дом будет сдан в эксплуатацию.

ВЫШЕ

В позиции 1.37 8 подъездов от 7 до 10 этажей. Начиная с 6 этажа открывается отличный вид на Волгу. Но «выше» здесь не только этажность. У «ИСКО-Ч» высокое качество. Кирпичное исполнение, индивидуальное отопление, мультифункциональные окна, металлические двери Hermes, телеметрические счетчики, видеонаблюдение, цифровые домофоны. С каждым новым домом «ИСКО-Ч» поднимает планку требований к возводимому жилью все выше и выше.

КОМФОРТНЕЕ

Позиция 1.37 — это дом класса «Комфорт» (у «ИСКО-Ч» в Новом городе есть еще «Стандарт» и «Премиум»). В доме будет 285 квартир: от 1-комнатных до редких двухуровневых 4-комнатных. Двор благоустроят по специально разработанному проекту — здесь будет и детский игровой городок, и спортплощадка, и даже мини-футбольное поле. Все на комфортном мягком покрытии. Также к повышенной комфортности можно отнести расположение дома: вторая линия района вдоль улицы Прокопьева, недалеко от будущей школы, рядом с двумя детскими садами.

Позиция 1.37 продается по договорам долевого участия. Стоимость квадратного метра от 45 тысяч рублей. Однако стоит поторопиться. Ведь чем ближе финишная прямая стройки, тем меньше выбор квартир.

Новый город от «ИСКО-Ч» — район высоких достижений!

Отдел продаж (8352) 222-555

VK, Facebook, Instagram — newgorod21

#жизньНовогоГорода

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте застройщика http://ng21.ru