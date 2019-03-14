26 марта в Чувашии стартует Всероссийская акция «Культурный минимум»

С 25 по 29 марта во всех регионах страны пройдет уже вторая по счету Всероссийская акция «Культурный минимум». В этот раз она приурочена к Году театра, поэтому ее соорганизаторами выступят региональные театральные коллективы. Чувашия не станет исключением. Зрители смогут побывать за кулисами, на спектаклях и встретиться с любимыми артистами.

СПРАВКА «СЧ» Организатором акции выступает Роскультцентр при поддержке Росмолодежи и участников Всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». По словам директора Роскультцентра Сергея Першина, в этом году площадки «Культурного минимума» готовы принять около 65 тысяч человек, а участие региональных театров позволит сделать мероприятия бесплатными.

В Чебоксарах 26 марта на «минимум» приглашают сразу три театра. Например, ТЮЗ имени Михаила Сеспеля запланировал показ комедии «Чăн телей юратура» («Счастье в любви») по пьесе Александра Пртта. Он о сегодняшней сельской молодежи и стариках.

А театр кукол приглашает на экспериментальный спектакль в стиле стимпанка «Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке Пушкина. Оба этих спектакля будут показаны вечером и на них вполне можно успеть после рабочего дня, так как это будничный вторник.

В театре кукол к тому же после театрального представления обещают всем желающим интерактивную экскурсию «Кукла в закулисье».

В Новочебоксарске в этот день Чувашский экспериментальный театр драмы предлагает мастер-классы своего руководителя Валерия Проворова. Их будет два: по основам пантомимы и сценическому движению.

Непосредственно в Международный день театра, 27 марта, прохождение «Культурного минимума» намечено в Русском драматическом театре. Профессиональный праздник русдрамовцы встретят такой программой для зрителей: спектакль «Бабочка… Бабочка…» по пьесе Альдо Николаи, экскурсия по театру и встреча с народной артисткой Чувашии Татьяной Яфановой, исполнительницей главной роли названного спектакля, который в 2014 году был поставлен к юбилею актрисы. Программа — дневная, она начнется в 14.00. Вечером этого дня все профессиональные театральные коллективы традиционно соберутся на торжественное подведение итогов Республиканского театрального конкурса «Узорчатый занавес».

28 марта еще один спектакль в рамках акции покажут кукольники. Это «14 писем к Богу» (Оскар и Розовая Дама) по пьесе Эрика-Эммануэля Шмитта о неизлечимо больном мальчике, который благодаря мудрой сиделке за 12 дней в больничной палате проживает 120 лет человеческой жизни. Спектакль — дипломант нескольких фестивалей.

В этот день на свой «Культурный минимум» приглашает и Чувашский театр оперы и балета, где акцию назвали «На просторах классического театра». На этих просторах с 10 утра у зрителей будет возможность познакомиться с дирижером, балетмейстером, режиссером, сценографом, увидеть, как сцена «одевается» в декорации, узнать некоторые факты из истории театра и даже побывать на репетиции балета «Баядерка».

29 марта акцию «Культурный минимум» в республике завершит ТЮЗ имени Михаила Сеспеля. Но уже не в Чебоксарах, а в Вурнарском районе. Здесь пройдет встреча с артистами для коллективов и руководителей детских театральных студий.

Фото Максима Васильева из архива редакции: Театральный «Культурный минимум» нынешнего года включает в себя не только спектакли, но и экскурсии за кулисы и даже возможность увидеть репетицию. На снимке — одна из репетиций в театре оперы и балета.