Прокормит ли год весенний день?

Нельзя дать земле истощиться

Меньше месяца остается до весенних полевых работ, день которых, как известно, год кормит. По данным специалистов республиканского Минсельхоза, нынче они могут начаться, как и в прошлом году, в первой десятидневке апреля. Времени на подготовку остается совсем немного и используют его не везде одинаково с толком.

Вся посевная площадь в этом году составит 540 тыс. гектаров — такую цифру назвал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов на еженедельной правительственной планерке. В том числе яровые зерновые предстоит посеять на 310 тыс. гектарах. Если судить по данным с заседания правительства 28 марта 2018 года, это меньше прошлогоднего на 14 тыс. гектаров. В остальном структура площадей почти такая же, за исключением картофеля, под который нынче отводится менее 4,2% площади против 5% в минувшем году. По мнению министра, сокращение отчасти оправдано заметно упавшей рентабельностью картофелеводства. Это наблюдается уже не первый год — еще в 2017-м по данной причине площади возделывания культуры в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах сократилась на 2 тыс. гектаров.

Зато озимых зерновых культур нынче больше на 27,6% — вся площадь составляет более 102 тыс. гектаров. Расширение клина связано с тем, что озимые практически всегда дают высокую урожайность. Но нынче порядка 25 тыс. гектаров посевов находятся в неудовлетворительном состоянии, «это для нас много», констатировал министр. Площади надо будет пересевать, а это дополнительные немалые затраты, хотя страховой запас семян имеется.

Цифра: На 54,7 млн рублей в 2019 году увеличена сумма льготного кредитования на проведение весенних полевых работ

Да и в целом запасы семенного материала имеются в полном объеме. Правда, кондиционными для сева признано только 80% из них. А в Козловском, Шумерлинском и Алатырском районах и того меньше. Тут министр самокритично признал, что семена в республике начинают готовить, как правило, по весне, тогда как в Татарстане — с осени…

Во многих сельхозорганизациях, чего таить, озадачены большей частью тем, как бы отсеяться и потом собрать урожай. На рутинные агрономические заморочки типа восстановления и повышения плодородия почв не хватает ни сил, ни ресурсов, а подчас и желания. А кое-где и некому его проявлять — в иных хозяйствах в одном лице агроном, инженер, менеджер.

Между тем дальнейшее невнимание к этой стратегической, без преувеличения, проблеме чревато плохими последствиями. Минсельхоз России считает эту задачу одной из важнейших, о чем напомнил Сергей Артамонов.

Более 200 тыс. гектаров пахотных земель у нас требуют известкования. Сельхозпроизводители готовы выполнить работы по раскислению почв, но лишь на 11 тыс. гектарах — это средняя посевная площадь одного района.

Кстати С 1 марта вступил в силу новый порядок агрострахования с господдержкой. Основное изменение касается установления безусловной франшизы, минимальный размер которой не может быть менее 10%, и увеличения размера максимальной франшизы с 30% до 50% страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы многолетних насаждений. Закон исключает размер порога утраты урожая и посадок. Согласно нормам законодательства, которые действовали ранее, утрата урожая определялась как снижение фактического урожая на 20% и более по сравнению с запланированным уровнем. Утрата посадок многолетних насаждений определялась как потеря многолетними насаждениями жизнеспособности более чем на 30% посадочной площади земельных участков.

Между тем без этого агротехнического приема невозможно получить эффективную отдачу от минеральных удобрений. Они в республику завозятся, цены на них не выше прошлогодних. В ближайшее время поступят средства несвязанной поддержки на закупку туков. И все же не всем хозяйствам они по карману, чтобы вносить полной мерой. Нынче поставлена задача внести их из расчета 34 кг в действующем веществе на гектар — на 4 больше прошлогоднего. Но и этого маловато — в среднем по стране доза составляет 60 кг. А для полного сохранения почвенного баланса требуется аж 150 кг…

Обеспеченность горюче-смазочными материалами на сегодня на уровне прошлогодней. Но сложности с ними у сельчан возникнут, прежде всего, финансовые, так как субсидирования, как прежде, не ожидается, цены на ГСМ останутся фиксированными. Что касается готовности «потребителей» ГСМ — техники, тут еще необходимо поработать. По данным начальника Госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Сергея Вязовского, ее готовность в среднем пока на уровне 65%. Технический парк нынче, кстати, ждет новация в прямом смысле слова в части приобретения машин по лизинговым схемам на достаточно выгодных условиях, сообщил министр.

На весенние работы требуется 1,8 млрд рублей. На льготное краткосрочное кредитование предусмотрены субсидии в сумме 91,1 млн рублей против 36,4 млн в прошлом году. Это позволит аграриям не отвлекать оборотные средства на обслуживание кредитов до получения возмещения из бюджета, как было раньше. Тем не менее высокой активности в освоении этих средств пока не наблюдается. В конце марта, по словам Артамонова, планируется довести средства господдержки до получателей.

Фото из архива редакции: Больше половины посевных площадей в этом году займут зерновые и зернобобовые культуры.