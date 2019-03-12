Шаги к чувашскому. Шаг двадцать четвертый

Про «мы» и почему чувашский и татарский — родственные языки

Когда говорят, что чувашский это тюркский язык, подразумевают прежде всего тот факт, что грамматически и лексически это родственные языки. Первое, что смущает непосвященного человека, это то, что чуваши все же с трудом понимают других тюрков, а очень часто совсем их не понимают. Значит, кто-то чего-то недоговаривает?

Хотя можно сказать и прямо противоположное — кто-то чего-то недочитывает! Возьмем для примера чувашское слово «хӗр» и татарское – «кыз», которые означают одно и то же — девушка, и, по сути, являются родственными. Дело в том, что в определенный период это было единым словом, но потом чувашеязычные предки стали вместо первого звука говорить «х», а татароязычные – «к», а вместо последнего соответственно «р» и «з».

Кстати, последнее правило называется ротацизмом. А если это правило, то значит, должны быть и другие примеры: гусь – хур и каз, котел — хуран и казан. Наверное, эрудированные читатели сразу вспомнили чувашское национальное блюдо «хуран кукли» (дословно: котелковые пирожки или пирожки из котелка), в слове казан узнали название столицы Республики Татарстан, а также русские слова казан (большой котел) или казанок (котелок).

Есть и другие правила, которые работают на родственность языков, но сегодня мы поговорим о местоимении мы, или по-чувашски – эпир. Внимательный читатель может тут же предположить, что в татарском языке конечная буква должна звучать как «з», и будет прав, по-татарски мы — без. Все сходится!

Мы же продолжаем склонять наш знакомый «глагольный квинтет» по временам в первом лице множественного числа, то есть на «мы» — эпир.

Итак, берем глагол ПӖЛ, то есть «знай, знать», и скажем его в настоящем-будущем времени. Для настоящего-будущего времени используется двойной аффикс -(Е)ТПӖР или -(А)ТПӐР. Поскольку гласные мягкие – выбираем (Е)ТПӖР, получаем: Эпир пӗлЕТПӖР – мы знаем. Краткой разговорной формы нет!

Закрепляем «наши» слова:

Эпир сӗнЕТПӖР – мы предлагаем,

Эпир тӳлеТПӖР – мы платим,

Эпир ӑнланАТПӐР – мы понимаем,

Эпир шутлаТПӐР – мы думаем.

Для прошедшего очевидного (то есть, если мы точно знаем, видели, наблюдали и тому подобное), используется окончание –ТӖМӖР (-РӖМӖР) или –ТӐМӐР (-РӐМӐР), в зависимости от мягкости или твердости основы. В нашем случае -ТӖМӖР, так как основа мягка и оканчивается на одну из этих трех букв Л, Н, Р — эпир пӗлТӖМӖР – мы узнали.

Другие примеры:

Эпир сӗнТӖМӖР – мы предложили,

Эпир тӳлеРӖМӖР – мы заплатили,

Эпир ӑнланТӐМӐР – мы поняли,

Эпир шутлаРӐМӐР – мы подумали.

Будущее неочевидное время образуется при помощи окончаний -(Ӗ)ПӖР/(Ӑ)ПӐР): Эпир пӗлӖПӖР – мы (скорее всего, но не точно) узнаем.

Еще примеры:

Эпир сӗнӖПӖР – мы наверное предложим,

Эпир тӳлӖПӖР – мы пожалуй заплатим,

Эпир ӑнланӐПӐР – мы скорее всего поймем,

Эпир шутлӐПӐР – мы пожалуй подумаем.

Обратите внимание, что во всех формах будущего времени ударение смещается на основу слова и ни в коем случае не падает на последние два аффиксальных слога! Аффикс –есшӗн (-асшӑн), выражает хотение:

эпир пӗлЕСШӖН – мы хотим знать. Аффикс –мелле (-малла) выражает необходимость: пирӗн пӗлМЕЛЛЕ – нам нужно знать.

Ну а теперь, я надеюсь, читатель без труда разберется, что значит к примеру слово «кайрӑмӑр»… рӑмӑр – точно прошедшее время на «мы», то есть мы «что-то сделали», а корень «кай» — …. Наверняка кто-то вспомнит песню «Кай, кай Ивана…» (Выйди, выйди за Ивана», то есть уходить, выходить. А вместе получается: «уходить» плюс «мы» в прошедшем времени – мы пошли, мы ушли, мы вышли (замуж). Обращать внимание на окончания – большое дело!

Ведущий рубрики - Александр Блинов, преподаватель чувашского и иностранных языков