8 марта — Международный женский день

Милые женщины!

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником — Международным женским днем!

Во всем мире праздник 8 Марта объединяет мужчин в стремлении выразить вам свою любовь, восхищение и уважение.

Женщина олицетворяет все лучшие качества человека, вносит в жизнь свет и гармонию. Ваша красота и нежность, мудрость и милосердие, душевность и терпение во все времена будут вдохновлять героев на подвиги, творцов на создание великих произведений искусства.

Щедро даря ласку и тепло своим близким, в трудную минуту вы оберегаете их от невзгод и жизненных неурядиц, кропотливо создаете и поддерживаете домашний уют.

Реализуя свой творческий и интеллектуальный потенциал, вы добиваетесь успехов во всех сферах жизни, подаете мужчинам пример трудолюбия, целеустремленности и ответственности.

В Чувашской Республике охране материнства и детства, укреплению семейных ценностей уделяется особое внимание. Создаются все необходимые условия для того, чтобы каждая женщина могла проявить свои лучшие качества и в семье, и в профессиональной деятельности, и в общественной жизни.

Спасибо вам за душевную теплоту, за великую мудрость и поддержку! Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и вечной весны в душе! Будьте счастливы и любимы!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев