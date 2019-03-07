С наградой!

Указом Главы Чувашии от 4 марта 2019 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Беловой Наталии Вениаминовне — заместителю главного врача по медицинской части Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, Егоровой Лилии Мансуровне — заведующей структурным подразделением г. Шумерли — врачу-психиатру-наркологу Республиканского наркологического диспансера, Петровой Юлии Тарасовне — врачу по лечебной физкультуре АО «Санаторий «Чувашия»;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Козловой Альбине Геннадьевне — медицинской сестре приемного отделения Чебоксарской районной больницы, Михайловой Лидии Валентиновне — фельдшеру-лаборанту Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Пристовой Елене Юрьевне — директору Новочебоксарского химико-механического техникума, Скирневской Марине Анатольевне — начальнику управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Карамалькиной Светлане Григорьевне — инженеру-программисту ООО Научно-производственного предприятия «ЭКРА» г. Чебоксары;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Анд-реевой Галине Филаретовне — технику-осеменатору СХПК «Звезда» Батыревского района, Антоновой Фаине Юрьевне — оператору машинного доения Анаткасинской молочно-товарной фермы СХПК имени Суворова Моргаушского района, Лебедевой Инне Анатолиевне — оператору машинного доения колхоза «Искра» Комсомольского района, Шашковой Зое Алексеевне — телятнице крестьянского (фермерского) хозяйства Грачева Валерия Геннадьевича, Янтиковский район;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Маньковской Татьяне Николаевне — учителю гимназии № 6 города Новочебоксарска, Семенову Василию Васильевичу — учителю Нижнетимерчеевской основной общеобразовательной школы Комсомольского района.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены:

Бродюкова Светлана Михайловна — главный специалист-эксперт администрации Питеркинского сельского поселения Красночетайского района, Волкова Венера Ивановна — главный специалист-эксперт администрации Большесундырского сельского поселения Моргаушского района, Левина Татьяна Михайловна — главный специалист-эксперт отдела экономического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района.

Указом Главы Чувашии от 5 марта 2019 года присвоены почетные звания:

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Орловой Инессе Анатольевне — врачу-неврологу неврологического отделения Центральной городской больницы;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Алексеевой Маргарите Семеновне — заведующей Таутовским детским садом № 3 «Колосок» Аликовского района;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Федоровой Елене Ивановне — цветоводу акционерного общества «Зеленстрой» г. Чебоксары.

Указом Главы Чувашии от 5 марта 2019 года за вклад в достойное воспитание детей Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» награждены:

Беляева Людмила Валериевна — мать шестерых детей, Козловский район, Кузьмина Ирина Николаевна — мать пятерых детей, Цивильский район, Моисеева Ирина Михайловна — мать девятерых детей, город Новочебоксарск, Павлова Любовь Анатольевна — мать пятерых детей, Аликовский район.