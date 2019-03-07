Деловые леди блистали на сцене и делились секретами своего успеха

Ах, какие женщины!..

Директора школ, руководители клубов и сельхозпредприятий, главы поселений, лучшие врачи, воспитатели, фермеры — такая разнообразная и прекрасная публика собралась в Чувашском театре оперы и балета на церемонию награждения победительниц XVII республиканского конкурса «Женщина-лидер», который ежегодно проводится под эгидой Союза женщин Чувашии.

Казалось бы, ну хоть тут «железные леди», наконец, смогут расслабиться, побыть просто прекрасными дамами, поговорить о нарядах, прическах и покупках. Однако то у одной, то у другой героини праздника звонил телефон — даже тут им приходилось держать все под контролем.

«С утра все приготовила, обед в холодильнике», — давала указания по телефону руководительница в красном коктейльном платье, любуясь букетом из свежей клубники. «Скажи заказчикам, скоро буду», — прикрыв трубку ладонью, вполголоса говорила дама в деловом костюме, продвигаясь к зрительному залу, где уже готовились к выходу на сцену 37 участниц конкурса «Женщина-лидер». На вопрос корреспондента «СЧ», в чем секрет их успеха, они отвечали по-разному.

Цифры: 120 тыс. представительниц прекрасного пола состоят в общественной организации Союз женщин Чувашии.

6 тыс. активных и инициативных пап объединяет Совет отцов республики.

«Мало того, что директор должен знать все и по образовательной, и по хозяйственной части, нужно уметь сплотить коллектив, сделать так, чтобы все, кто работает и учится в школе, были дружными», — поделилась мнением директор Индырчской средней школы Янтиковского района и, к слову, мама троих детей Раиса Илларионова.

«Сегодня дамам даже проще добиться успеха, чем мужчинам. Женщинам нужно везде успевать — и варить, и учить, и лечить, и работать, словом, приходится воевать на всех фронтах, а значит быть выносливыми. С такими качествами они уверенно идут к намеченной цели», — высказала свою точку зрения фотограф и видеооператор из Порецкого района Ирина Константинова.

«Важно, чтобы дело, которым ты занимаешься, было любимым, — сказала фермер из Канашского района Марина Петрова. — Я начинала с одной буренки. Потом потихоньку стала развиваться, как начинающий фермер выиграла грант. В дело включилась вся семья — супруг, родители, а теперь даже дети-школьники помогают. Обзавелись землей, техникой, приобрели еще коров. Наше молоко, сметану и масло теперь разбирают на ура! Многому научили меня родители Галина Васильевна и Анатолий Петрович. «Взялась за дело, делай его хорошо!» — и сейчас говорят мне они».

Вот такие успешные женщины, которые совмещают бизнес, работу на руководящих постах с заботами по дому и воспитанием детей, вышли на сцену оперного театра. Финалисток конкурса встречали председатель Союза женщин Чувашии Алевтина Федорова и председатель Совета отцов Алексей Мурыгин. Они дарили дамам сертификаты участниц и роскошные букеты цветов.

Фоторепортаж Олега Мальцева:

А затем слово взял Глава Чувашии Михаил Игнатьев, прибывший на праздник вместе с супругой Ларисой Юрьевной. Михаил Игнатьев признался: несмотря на то, что является сторонником традиционной семьи, где муж добытчик и кормилец, а жена — хранительница домашнего очага, все же преклоняется перед женщинами, которые еще и самоотверженно трудятся на благо республики, ведут активную общественную деятельность.

Овациями встречал зал победительниц конкурса. Лучшим молодым руководителем была признана заведующая чебоксарским детским садом № 116 «Родничок» Алена Семенова. В номинации «Семейное дело» первое место заняла индивидуальный предприниматель из Шумерли Татьяна Арюхина. Среди сельских женщин-предпринимателей лучшей стала председатель СХПК «Герой» Моргаушского района Галина Иванова. В номинации «Женщина–предприниматель» диплома первой степени удостоена бизнес-леди из Новочебоксарска Ирина Пигаваева.

Ну а обладательницей главного титула конкурса «Женщина — лучший руководитель года» стала директор новочебоксарского лицея № 18 Наталья Бахмисова. За десять лет работы на этом посту Наталье Олеговне удалось создать крепкий коллектив талантливых педагогов, благодаря которому начиная с 2014 года лицей входит в ТОП лучших образовательных учреждений России, его ученики регулярно занимают призовые места на олимпиадах. «Чтобы добиться успеха, необходимо любить свою работу, быть сильной и иметь хорошую команду. Но даже будучи руководителем большой организации, нужно оставаться женщиной, быть гибкой и отзывчивой», — словно подытожила слова других участниц лучший руководитель года…

КСТАТИ На праздник организаторы конкурса пригласили также мам ребятишек с проблемами здоровья. Председатель попечительского совета благотворительного фонда Союза женщин Чувашии Лариса Игнатьева вручила матерям сертификаты на приобретение медицинского оборудования и медикаментов. Мама тройняшек Елена Васильева искренне поблагодарила за поддержку. Между тем ее малыши, пятилетние непоседы Богдан и Матрона, радуясь маминому выходу на сцену, встали с мест и от души хлопали в ладоши, а их сестренка София сидела на руках у папы Андрея и тоже улыбалась. Для этих детей самая главная победительница — их мама. Силы духа, терпения, работоспособности у нее, пожалуй, ничуть не меньше, чем у руководителя самого крупного предприятия. «Недавно София научилась опираться на ножку, — поделилась успехом Елена. — Мы мечтаем, чтобы она научилась ходить, и сделаем все для этого».

Фото Олега мальцева: Победители и призеры XVII Республиканского конкурса «Женщина — лидер» Наталья Бахмисова, Вера Хорькова, Ирина Константинова, Надежда Афанасьева, Наталия Петрова и Лариса Илларионова отыскали свою формулу успеха.