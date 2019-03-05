Роспотребнадзор вводит новые требования к организации школьного питания

Суп йодированный, чай полусладкий

В организацию школьного питания вносятся изменения. Роспотребнадзором разработан новый документ о санитарно-эпидемиологических требованиях. Основное требование к безопасности: нельзя использовать продукты без сопроводительных документов.

В меню каждый день должны быть мясо, птица, молоко, сливочное и растительное масло. Через день-два необходимо включать рыбу, яйца, сыр, творог. В рацион школьников требуется вводить продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами, а также бифидобактериями. Соль можно использовать только йодированную, а количество сахара будет сведено к минимуму.

Горячее питание в школе — обязательный элемент, и надо отметить, что это требование в республике соблюдается. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, в школах горячими завтраками и обедами обеспечены 97,3% учащихся. В дополнение к этому в учебных заведениях могут быть установлены вендинговые автоматы для продажи бутилированной воды, пакетированных соков, молока, орехов — за исключением арахиса, потому что на него часто бывает аллергия. А вот продажа шоколадных батончиков, чипсов и сухариков попадает под запрет.

Фото ampravda.ru: В вендинговых автоматах для школьников запрещены шоколадные батончики, сладкая газировка или чипсы. Зато в них можно будет купить воду, молоко, соки, булочки.