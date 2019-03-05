На городские маршруты вышли еще 10 новых автобусов МАЗ

В автобусном парке столицы Чувашии — очередное пополнение. 1 марта на городские дороги вышли еще 10 белорусских МАЗов.

На еженедельной планерке в администрации Чебоксар начальник транспортного отдела Андрей Васильев доложил, что новые автобусы средней вместимости дополнительно поставлены на маршрут № 46. Согласно схеме они курсируют между улицей Чернышевского и поселком Новые Лапсары.

А всего, с учетом вновь прибывших, муниципальную маршрутную сеть Чебоксар теперь обслуживают 77 автобусов большой вместимости и 53 — средней вместимости, из них 87 автобусов работают на газомоторном топливе.

Напомним, в конце февраля автобусы среднего класса вышли в рейс на 42-м маршруте. МАЗы также ездят под номерами 32 и 52. Белорусские автобусы должны появиться и на 33-м маршруте.