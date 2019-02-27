В Калининском районе Чебоксар прошел рейд по аптекам

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Аптеки по улицам И.Франко, П.Лумумбы, Эгерскому бульвару, проспекту Тракторостроителей  в городе Чебоксары проверили на предмет реализации так называемых «фанфуриков».

Специалисты сектора торговли столичной администрации осмотрели аптеки на предмет наличия в продаже спиртосодержащих средств.

Фактов незаконной реализации этилового спирта, для покупки которого необходим рецепт врача, и который подлежит специальному учету, не выявлено. В свободной продаже имеются муравьиный спирт, настойка боярышника с 70-процентным содержанием спирта в фасовке по 25 мл и цене от 14 до 20 рублей. 

Нарушений в ходе рейда не выявлено.

Опубликовано: 27 февраля 2019 г.

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