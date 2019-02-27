В Калининском районе Чебоксар прошел рейд по аптекам

Аптеки по улицам И.Франко, П.Лумумбы, Эгерскому бульвару, проспекту Тракторостроителей в городе Чебоксары проверили на предмет реализации так называемых «фанфуриков».

Специалисты сектора торговли столичной администрации осмотрели аптеки на предмет наличия в продаже спиртосодержащих средств.

Фактов незаконной реализации этилового спирта, для покупки которого необходим рецепт врача, и который подлежит специальному учету, не выявлено. В свободной продаже имеются муравьиный спирт, настойка боярышника с 70-процентным содержанием спирта в фасовке по 25 мл и цене от 14 до 20 рублей.

Нарушений в ходе рейда не выявлено.