Парк «Лакреевский лес» приглашает горожан и гостей столицы на Масленицу

До главного праздника весны, Масленицы, который пройдет при поддержке администрации города Чебоксары и радиостанции «Русское радио», осталась неделя. Что за сюрпризы готовит парк для любимых жителей города?

На сегодняшний день определено, что основные празднования в парке будут проходить два дня — 9 и 10 марта 2019 года.

9 марта 2019 года с 12:00 до 15:00 пройдет концертно-развлекательная программа «Детская Масленица».

Программа будет включать конкурсную программу от заводных героев Русской Масленицы — Скоморошек. Также в программе будут выступления детских коллективов города, детское театрализованное представление, откроется выставка Чучел Маслениц, выполненных учащимися школ и детских садов Ленинского района г. Чебоксары. Для посетителей парка будут организованы бесплатные угощения — пицца и баранки с ароматным чаем. В финале праздника в небо будет запущен дымовой фейерверк.

10 марта 2019 года с 12:00 до 16:30 гостей парка ждет концертно- развлекательной программа «Солнечная Масленица!».

В этот день территория парка будет разделена на 4 площадки, где будут проходить всевозможные развлечения. На площадке «Заигрыши», расположенной в аттракционной зоне парка, разместятся интерактивные площадки для детей со всевозможными конкурсами и зимними забавами. Здесь же пройдет бесплатная дегустация блинов с ароматным чаем от партнеров праздника. На площадке «Разгульная» будет проходить Выставка Чучел Маслениц, выполненных учащимися школ и детских садов Ленинского района г. Чебоксары и дегустация баранок. В нижней части парка разместится площадка «Спортивная» с силовыми конкурсами, перетягиванием автомобиля и боем мешками.Сцена парка станет «Музыкальной» площадкой, где пройдут выступления творческих коллективов города и большой розыгрыш призов. Ведущими праздника станут озорные Частушечницы.Завершится праздник традиционным сожжением Чучела Масленицы.

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