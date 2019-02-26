С наградой!

Указом Главы Чувашии от 21 февраля 2019 года награжден Почетной грамотой Чувашской Республики Матвеев Геннадий Петрович — председатель правления Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны».

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Виноградову Андрею Львовичу — заместителю заведующего отделом — заведующему лабораторией бортовой аппаратуры ОАО «ВНИИР-Прогресс», г. Чебоксары, Евдокимову Алексею Ивановичу — начальнику энергомеханического отдела — главному механику АО «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля, Курмаеву Владимиру Ивановичу — заместителю начальника складского хозяйства — начальнику погрузочно-разгрузочного участка АО «Комбинат автомобильных фургонов», г. Шумерля, Харитонову Александру Сергеевичу — начальнику участка тестирования систем автоматизации Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института релестроения с опытным производством, г. Чебоксары;

«Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Чернову Александру Николаевичу — начальнику автобазы Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики — филиала федерального ГУП «Почта России», Яшкову Михаилу Алексеевичу — водителю Управления транспортного и хозяйственного обслуживания города Чебоксары;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Брехову Валерию Павловичу — директору Детско-юношеской спортивной школы «Олимп» города Шумерли, Лысюку Сергею Николаевичу — председателю правления Чувашской республиканской общественной организации автомобильного спорта «Чувашская автомобильная федерация»;

«Заслуженный эколог Чувашской Республики» Шадрову Юрию Дмитриевичу — главному экологу — начальнику отдела охраны окружающей среды АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Тимофееву Михаилу Сергеевичу — декану юридического факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».