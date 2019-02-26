С сервисами «Ростелекома» жизнь новоселов станет проще и комфортнее

В умном доме все под контролем

Дом № 10 на улице Прокопьева в чебоксарском микрорайоне «Новый город» мало кого может оставить равнодушным. Забота о комфорте жильцов начинается здесь с уютного двора и многофункциональной детской площадки. А когда оказываешься внутри жилого здания, то понимаешь, что все в этом умном доме продумано до мелочей.

Что такое дом с интеллектом, местным журналистам на днях продемонстрировали представители «Ростелекома» и строительной компании «ИСКО-Ч», предложив вместе пройти путь от домофона у подъездной двери до одной из квартир.

АЛЕКСАНДР ДУДИН, директор филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком»: — Подводя оптику к зданию, мы даем новоселам возможность пользоваться целым семейством цифровых услуг для комфорта и безопасности. За такими проектами — будущее. Они не только улучшают качество жизни горожан, но и повышают инвестиционную привлекательность жилых комплексов.

— Представим, что у вас дома дети одни, а в это время пришла няня. Переадресацию звонка с домофона можно настроить так, чтобы вызов поступал к вам на мобильный телефон. Вы узнаете, кто пришел, и примите решение, открывать дверь или нет, — рассказал о возможностях умного видеодомофона директор филиала в Чувашии ПАО «Ростелеком» Александр Дудин.

Удобно, что переадресацию звонков можно настроить сразу на несколько номеров телефонов членов семьи, проживающих в квартире.

ЦИФРА Около 200 квартир по адресу Прокопьева, 10 и Новогородская, 25 в чебоксарском микрорайоне «Новый город» уже оснащены умными домофонами и цифровой системой контроля энергоресурсов, сообщают в компании «ИСКО-Ч».

…Как только условные хозяева убедились в добрых намерениях любопытствующих гостей, дверь открылась, и журналисты вошли в подъезд. Все квартиры здесь еще на этапе строительства были оснащены умными счетчиками, что очень удобно как для жильцов, так и для управляющей компании. Новоселы с помощью интеллектуальных приборов смогут контролировать расход электроэнергии и воды, при этом ежемесячно фиксировать показания им больше не придется. Управляющая компания в режиме онлайн сможет получать актуальные данные о потреблении энергоресурсов и выставлять корректные счета.

В демоквартире отделочные работы только предстоят, но «команда» гаджетов из комплекта «Ростелекома» «Умный дом. Безопасность» работает уже вовсю. Любые перемещения в комнатах, изменение температуры, освещения, влажности, задымление — ничто не ускользнет от внимания маленьких беспроводных датчиков. Датчик движения — в прихожей, датчики открытия окон и дверей — на оконных рамах, датчик дыма — над плитой на кухне и датчик протечки — в ванной. Умные устройства мгновенно реагируют на нештатные ситуации и отправляют смс или push-уведомление хозяевам на смартфон. Даже не верится, что центр управления всей системой безопасности — это небольшое плоское устройство-контролер. К нему можно присоединить свыше 200 датчиков!

АЛЕКСАНДР ГЕРОЕВ, генеральный директор компании «ИСКО-Ч»: — Еще на начальном этапе строительства мы с «Ростелекомом» разработали решения для удобства жителей, которые охотнее выбирают жилье с современными цифровыми сервисами. Уверен, что умные технологии сделают жизнь новоселов комфортной.

— Бабушка, очки на столе, — четко произнес заместитель директора по работе с массовым сегментом регионального филиала «Ростелекома» Андрей Кандырин в динамик мобильного, и через долю секунды его фразу повторила интеллектуальная камера видеонаблюдения.

С помощью такой камеры абонент в режиме реального времени со своего смартфона может видеть, как дела у пожилых родственников, чем занят ребенок или как продвигаются ремонтные работы. Кстати, записи с умного устройства хранятся в облачном хранилище, их невозможно умышленно стереть или повредить, а если кто-то попытается отключить камеру или заслонить ее, собственнику жилья тут же придет оповещение.

— Не дом, а компьютер! — удивлялись журналисты тому, как легко можно следить за жилищем на расстоянии.

В созданную систему «Ростелеком» готов внедрить еще ряд перспективных IT-решений: организовать умную парковку и развернуть в подъездах и на придомовой территории интеллектуальное видеонаблюдение.

Дома, оснащенные умными системами «Ростелекома», в ближайшее время появятся еще в нескольких жилых комплексах столицы Чувашии.

Фото Эдуарда Важорова: Если пожаловал гость, а вас нет дома, умный домофон позволит ответить на вызов с мобильного телефона.