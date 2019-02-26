В Чебоксарах начнут отрабатывать концепцию «Умного города»

От проекта ждут эффекта

«В Чувашии имеются все предпосылки для быстрого рывка в повышении эффективности работы городских служб», — это заявление заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис сделал на совещании, которое состоялось 21 февраля в Доме правительства Чувашии. На нем обсуждались задачи по реализации программ «Формирование комфортной городской среды» и «Умный город».

Если в повышении комфорта городской среды уже накоплен определенный опыт и в России, и в Чувашии в частности, то концепция «Умного города» — это то новое, что продиктовано ростом численности городского населения и всем, что связано с понятием урбанизация. Андрей Чибис с ноября 2018 года является руководителем нового проекта, основанного на цифровых технологиях, и активно занимается разрешением всех вопросов на местах. Визит его команды в Чебоксары связан с определением реперных точек для выработки концепции идеального города. Столица Чувашии, как оказалось, подходит для этого больше всего и отныне к романтическому статусу «Жемчужина России» приплюсовывается статус пилотной площадки проекта по созданию комплексного центра управления городской средой.

А чего мы уже успели достичь в создании комфортной городской среды стало ясно из цифр и фактов, приведенных Главой Чувашии во вступительной речи. Михаил Игнатьев отметил, что за 2017-2018 годы в 15 муниципальных образованиях республики благоустроено 116 дворовых территорий, 37 общественных пространств и 4 парка, смонтировано 750 элементов спортивного и игрового оборудования. На эти цели направлено около 600 млн рублей. В 2019 году на реализацию мероприятий по благоустройству мест массового отдыха будет направлено еще 400 млн рублей. На создание инфраструктуры туристического кластера «Чувашия — сердце Волги» — 1,8 млрд рублей. Михаил Игнатьев поблагодарил руководство Минстроя России за всестороннюю поддержку, оказываемую при реализации национальных проектов и программ.

КСТАТИ Проект «Умный город» предусматривает, что к 2024 году в России почти 100 городов с населением от 100 тысяч человек будут соответствовать стандартам идеального города. В них будут созданы центры управления, основанные на цифровых технологиях, интеллектуальная транспортная система и платформы вовлечения горожан в решение вопросов городского развития, другие сервисы. Прогнозируется снижение аварийности и уровня потерь в коммунальных сетях на 50%.

Глава региона отметил и то, что причастность к созданию «Умного города» должны ощущать и сами жители. Главная задача состоит в том, чтобы научиться управлять вопросами жизнеобеспечения сообща. Если каждый квартиросъемщик в режиме онлайн будет регулировать параметры отопления, электроснабжения — в выигрыше будут и семейный, и региональный бюджеты.

Андрей Чибис также подчеркнул важность тесного контакта с населением при принятии решений по обустройству среды проживания. Городские пространства — площади, набережные, парки должны быть не просто благоустроенны, но и наполнены предприятиями сферы услуг — кафе, спортивными и детскими площадками, пунктами проката инвентаря для активного отдыха. Это механизм, который должен работать.

И еще заместитель министра уверен в том, что к обсуждению вопросов, связанных с обустройством городов, нужно привлекать не только людей, убеленных сединами, но и старшеклассников. Ведь им предстоит решать главный вопрос всей жизни: остаться в родном городе или поискать лучшей доли на стороне. Так вот для всех лучше будет, если молодежь останется дома. И «Умный город», в создание которого они внесли свою лепту, может стать стартовой площадкой, где можно развивать свои таланты, которые, безусловно, есть у каждого.

Чебоксары вполне могут стать и кузницей кадров для внедрения супертехнологий в организацию городской среды. На совещании Андрей Чибис предложил на базе одного из чебоксарских вузов создать факультет смарт-сити. Ведь предстоит решать не разовую задачу повышения эффективности работы городских служб, но и мыслить на перспективу — как развиваться дальше. Свою командировку в Чебоксары он воспринимает как возможность лучше понять задачи по повышению качества жизни населения. А именно это — конечная цель проекта «Умный город».

Фото Максима Васильева: Перед совещанием, как уже сообщала « СЧ», Андрей Чибис вместе с сопровождающими прокатился в Чебоксарах на новом троллейбусе, заодно оценив и электронные табло на остановках, и безналичную систему оплаты в городском транспорте. «Хорошо, что город сумел сохранить троллейбусы и даже закупил современные машины с возможностью автономного хода, — написал он позже на своей странице в Фейсбуке. — Это позволит обеспечить общественным транспортом и ряд новых территорий города, не протягивая линию. В целом транспортную систему еще есть куда модернизировать, в первую очередь это интеллектуальная система организации движения. Уже первые результаты показывают высокую эффективность такой работы: только за счет изменения схемы организации движения и режима работы светофоров пропускная способность выросла на 15%, эту работу нужно продолжать!»