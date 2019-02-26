В Чувашии прошел фестиваль «Папа-fest»

Папа может все!

…Во Дворце детского и юношеского творчества царили суета и переполох. Такое количество пап с детьми даже здесь, в царстве юных, увидеть можно нечасто. А все потому, что представители сильного пола пришли научить детей самым разным вещам, которые умеют делать сами. Фестиваль «Папа-fest» призван дать возможность ребятишкам не просто посмотреть, но и попробовать самим сделать что-то новенькое для себя.

Здесь были организованы мастер-классы по шести номинациям: «Золотой» и «Артистичный папа», «Спортивный» и «Умный», «Нескучный» и «Творческий», которые устраивали сразу две сотни пап со своими детьми. Тут можно было научиться крутить из длинных воздушных шариков собачек, сразиться в настольный футбол, поиграть в шашки и шахматы, попрыгать на специальной дорожке. Что-то новое открывали для себя не только дети — Евгений Шариков, например, удивился тому, как легко и красиво его сын-детсадовец выжигал парусник на дощечке. Порадовался, что ребенок такой ловкий, ведь тот держал в руках прибор для выжигания впервые в жизни.

Игорь Прокопьев устроил мастер-класс по изготовлению скворечников. Заготовки, конечно же, были домашними, на месте их просто собрали. Его сын показывал ровесникам, как надо работать с шуруповертом. Своих мальчишек Игорь растит рукастыми, чтобы могли собрать, починить, изготовить. Он на своем опыте убедился, что в жизни, чтобы прокормить семью, приходится и с образованием инженера браться за работу, где требуются не только знания, но и умение приложить физическую силу. Вот и свои скворечники они повесят на территории детского сада, вдруг птицам понравится в них.

Надо сказать, что у современных ребятишек, избалованных самыми разнообразными игрушками, оказывается, велико желание научиться что-то делать своими руками. Пожалуй, самыми популярными инструментами на празднике стали шуруповерт и молоток. Причем не только у мальчиков, которые старательно соединяли дощечки самыми разными способами, но и у девочек. Вот только одна картинка: мама пыталась пристроить дочку к художникам, но та стремительно помчалась к сектору, где ребятишки собирали стулья, скворечники. На вопрос мамы, куда она бежит, девочка ответила: «Хочу молоток, гвозди колотить! Я такое в мультике видела». И ведь стала «колотить», убедилась, что это дело не такое простое, как ей думалось…

Такие маленькие уроки, когда ребенок может попробовать что-то сделать, понять, что быстро и красиво получается не сразу, очень важны. Родители очень много внимания уделяют тому, чтобы научить ребенка читать, ругают за кривой почерк, но нечасто учат его рукоделию в широком смысле. Собственно, нередко в семье это делать просто некому. Одна из мам поделилась своими впечатлениями: «У нас папа гуманитарий, все больше за компьютером сидит, ни одного инструмента в доме нет. Если бы сюда не пришли, я бы даже не знала, что сын так ловко управляется с молотком и шуруповертом. И ведь ему это нравится. Пойдет в школу, буду Антошке кружок искать, где учат мастерить. В жизни ему это точно пригодится».

Ни один ребенок не канючил, чтобы ему дали смартфон поиграть, ни один не был замечен с гаджетами. Они были только у родителей, снимающих на камеры своих чад, которые увлеченно рисовали картины, создавали трехмерные объекты 3-d ручками, гоняли радиоуправляемые машины по самодельной трассе, делали мозаичные полотна…

Фестиваль пап-мастеров, организованный чебоксарским отделением Союза женщин Чувашии, явно пришелся по вкусу и папам, и мамам, а самое главное — детям, которые получили прививку от скуки.

Фото Максима Васильева: Шуруповерт — это для взрослого инструмент, а для ребенка — это отличная игрушка и возможность научиться им пользоваться в свое удовольствие.