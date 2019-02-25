Чувашия вошла в ТОП-5 регионов России по развитию жилищного рынка

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела сравнительный анализ субъектов РФ на предмет соотношения количества выданных ипотечных кредитов и доле ветхого жилья.

В третьей колонке таблицы отражена плотность ипотечного кредитования населения. В четвертой — объемы ветхого жилого фонда в регионе. Итоговое место в рейтинге вычисляется разностью этих ключевых показателей.

К примеру, Республика Татарстан с ее небольшой долей ветхого жилфонда (73 место по России) и значительным количеством выдаваемых ипотечных кредитов (5 место по России) набирает в рейтинге 68 баллов (73-5).

Противоположная ситуация в Ингушетии.  Регион находится на 85 месте по количеству выданных ипотечных кредитов, при этом занимает 1 место по доле ветхого жилфонда. Разница между темпами улучшения жилищных условий и текущей ситуацией составляет минус 84 балла. 

Субъект РФ

Место в рейтинге по ветхому фонду

Место в рейтинге по количеству кредитов по отношению к жителям

Баллы, характеризующие развитие жилищного рынка

Регионы с благоприятным соотношением 

объем ветхого жилого фонда / динамика развития ипотечного рынка

1

Санкт-Петербург

83

4

79

2

Республика Татарстан

73

5

68

3

Республика Башкортостан

71

9

62

4

Чувашская Республика

68

6

62

5

Московская область

72

14

58

6

Новосибирская область

58

8

50

7

Челябинская область

65

16

49

8

Ленинградская область

59

11

48

9

Омская область

70

28

42

10

Воронежская область

78

38

40

«Аварийные» регионы

76

Республика Бурятия

26

71

-45

77

Забайкальский край

23

69

-46

78

Чеченская Республика

37

84

-47

79

Еврейская авт. обл.

19

70

-51

80

Астраханская область

8

61

-53

81

Республика Тыва

2

56

-54

82

Республика Алтай

21

77

-56

83

Тюменская область

17

73

-56

84

Республика Дагестан

4

82

-78

85

Республика Ингушетия

1

85

-84
Опубликовано: 25 февраля 2019 г.

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