Чувашия вошла в ТОП-5 регионов России по развитию жилищного рынка

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела сравнительный анализ субъектов РФ на предмет соотношения количества выданных ипотечных кредитов и доле ветхого жилья.
В третьей колонке таблицы отражена плотность ипотечного кредитования населения. В четвертой — объемы ветхого жилого фонда в регионе. Итоговое место в рейтинге вычисляется разностью этих ключевых показателей.
К примеру, Республика Татарстан с ее небольшой долей ветхого жилфонда (73 место по России) и значительным количеством выдаваемых ипотечных кредитов (5 место по России) набирает в рейтинге 68 баллов (73-5).
Противоположная ситуация в Ингушетии. Регион находится на 85 месте по количеству выданных ипотечных кредитов, при этом занимает 1 место по доле ветхого жилфонда. Разница между темпами улучшения жилищных условий и текущей ситуацией составляет минус 84 балла.
|
Субъект РФ
|
Место в рейтинге по ветхому фонду
|
Место в рейтинге по количеству кредитов по отношению к жителям
|
Баллы, характеризующие развитие жилищного рынка
|
Регионы с благоприятным соотношением
объем ветхого жилого фонда / динамика развития ипотечного рынка
|
1
|
Санкт-Петербург
|
83
|
4
|
79
|
2
|
Республика Татарстан
|
73
|
5
|
68
|
3
|
Республика Башкортостан
|
71
|
9
|
62
|
4
|
Чувашская Республика
|
68
|
6
|
62
|
5
|
Московская область
|
72
|
14
|
58
|
6
|
Новосибирская область
|
58
|
8
|
50
|
7
|
Челябинская область
|
65
|
16
|
49
|
8
|
Ленинградская область
|
59
|
11
|
48
|
9
|
Омская область
|
70
|
28
|
42
|
10
|
Воронежская область
|
78
|
38
|
40
|
«Аварийные» регионы
|
76
|
Республика Бурятия
|
26
|
71
|
-45
|
77
|
Забайкальский край
|
23
|
69
|
-46
|
78
|
Чеченская Республика
|
37
|
84
|
-47
|
79
|
Еврейская авт. обл.
|
19
|
70
|
-51
|
80
|
Астраханская область
|
8
|
61
|
-53
|
81
|
Республика Тыва
|
2
|
56
|
-54
|
82
|
Республика Алтай
|
21
|
77
|
-56
|
83
|
Тюменская область
|
17
|
73
|
-56
|
84
|
Республика Дагестан
|
4
|
82
|
-78
|
85
|
Республика Ингушетия
|
1
|
85
|
-84