Чувашия вошла в ТОП-5 регионов России по развитию жилищного рынка

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела сравнительный анализ субъектов РФ на предмет соотношения количества выданных ипотечных кредитов и доле ветхого жилья.

В третьей колонке таблицы отражена плотность ипотечного кредитования населения. В четвертой — объемы ветхого жилого фонда в регионе. Итоговое место в рейтинге вычисляется разностью этих ключевых показателей.

К примеру, Республика Татарстан с ее небольшой долей ветхого жилфонда (73 место по России) и значительным количеством выдаваемых ипотечных кредитов (5 место по России) набирает в рейтинге 68 баллов (73-5).

Противоположная ситуация в Ингушетии. Регион находится на 85 месте по количеству выданных ипотечных кредитов, при этом занимает 1 место по доле ветхого жилфонда. Разница между темпами улучшения жилищных условий и текущей ситуацией составляет минус 84 балла.