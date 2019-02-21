Аплодисменты за родной язык

В сентябре 2015 года в группе российских журналистов мне довелось участвовать в праздновании 2000-летия самого древнего дагестанского города — Дербент. Как позже писали средства массовой информации, на юбилей приехало более 40 делегаций, около 5 тысяч гостей из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Праздник был грандиозный, соответствующий дате существования этого уникального древнего города.

Накануне основных торжеств нас, журналистов, повели в музейный комплекс «Дом Петра I в Дербенте». Гостей в музее было много, переговаривались и на английском, и на турецком, и на каких-то других языках. Экскурсовод, молодая красивая женщина, знакомя с историей республики, поведала, что Дагестан самый многонациональный регион России. По версии ученых, в нем 33 коренных народа, а статус государственных помимо русского придан аж 14 языкам!

Услышав это, один из посетителей поинтересовался: «А Вы сами кто по национальности?» Услышав ответ «Я — чувашка», мои коллеги со словами: «И у нас есть чувашка» вытолкнули меня в центр зала, лицом к лицу с экскурсоводом. Воцарилась тишина. И от неожиданности я вдруг спросила: «Чӑвашла пӗлетӗр-и?» (Говорите по-чувашски?). «Пӗлетӗп» (Знаю), — ответила экскурсовод. «Эсир ӑČтан?» (Откуда Вы?) — «Тутар Республикинчен» (Из Татарстана). И тут зал разразился аплодисментами… Мы даже сразу и не сообразили, что хлопают нам, вернее нашему родному чувашскому языку…

Вдохновленная улыбками и аплодисментами экскурсовод Вероника Голубева (так она представилась), забыла на время о Дербенте и, перемешивая чувашские и русские слова, стала рассказывать про Чувашию, про ее столицу. «Чебоксары, — говорила она, — такой прекрасный город, жемчужина Поволжья. Никогда в нем не была, но в следующую поездку на родину мечтаю посетить». Оказалось, что Вероника — уроженка Аксубаевского района Татарстана, а в Дагестан приехала за мужем — военным…

Кстати, встреча с соплеменницей в далеком кавказском городе оказалась не самой большой неожиданностью. На следующий день, на главной площади Дербента, меня остановили двое мужчин, узнавшие во мне «одну из чувашек в музее». Представились учеными–лингвистами из Норвегии, поведали, что сфера их исследований — тюркские языки, в том числе чувашский (один из них даже попытался сказать несколько слов на нем), и попросили почитать что-нибудь поэтическое. Пришлось вспомнить строки из бессмертной «Нарспи», выученные в школьные годы чудесные…