Агентство Moody`s повысило кредитный рейтинг Чувашской Республики

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service Limited повысило кредитные рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Самарской области, Чувашии, Краснодарского и Красноярского краёв, Республики Коми и Нижегородской области.

По сообщению агентства, с «Ba1» до «Baa3» повышены рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга, с «Ba2» до «Ba1» – Московской области, Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Рейтинги Самарской области и Чувашской Республики повышены с «Ba3» до «Ba2», Краснодарского и Красноярского краёв, Коми и Нижегородской области – с «B1» до «Ba3».

«Наряду со строгим контролем над расходами, более высокие доходы позволили за последние два года улучшить операционные показатели Чувашской Республики и обеспечили большую финансовую гибкость. В то же время строгий контроль за уровнем долга региона помог уменьшить финансовый рычаг и улучшил прозрачность будущей долговой политики, снижая риски рефинансирования», – говорится в релизе Международного рейтингового агентства Moody’s.