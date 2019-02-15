Пьем чай с Набоковым

В Национальной библиотеке объединились ценители литературы

«Чаепитие с Набоковым» — так называется научно-литературное объединение, которое существует с 1998 года. Оно появилось на филологическом факультете Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова и объединило студентов и преподавателей — ценителей литературы.

Почему с Набоковым? Потому что Владимир Набоков, великий русский писатель, любил эксперимент, игровое начало, словотворчество и не признавал общие места и стереотипы. Нам тоже это близко. А «Чаепитие» потому, что мы действительно пьем чай, он создает уютную и дружескую атмосферу. Но главное — обсуждение самых разных литературных явлений.

О чем только не говорили мы на заседаниях объединения! О современных поэтах, начиная с Иосифа Бродского, Тимура Кибирова, Сергея Гандлевского и заканчивая Верой Павловой и Борисом Рыжим. О новых произведениях и темах русской и зарубежной прозы: творчестве Алексея Иванова и Саши Соколова, Терри Пратчетта и Джерома Сэлинджера, о феномене Булгакова и Набокова, жанре фэнтези, о теме дома, дороги, о еде в русской литературе, о дуэли, танцах, идеальном герое, образе двоечника и волшебника, о классиках и неклассиках… А еще мы обсуждали произведения участников «Чаепития» и проводили презентации их сборников. Очень приятно, что Евгений Кремчуков, Григорий Галкин, Федор Янин, Анастасия Колесникова стали авторами книг, их произведения опубликованы в российских сборниках и журналах.

К каждому «Чаепитию» мы смотрим фильмы по темам и тоже их обсуждаем. Но особая страница «Чаепитий…» — выпуск стенной газеты «Инкунабула», посвященной творчеству студентов. Казалось бы, в наше время совсем старомодное явление — стенная газета, но как любили «Инкунабулу» — яркую, интересную — и авторы, и читатели. Теперь, к нашей радости и гордости, «Инкунабула» выходит в электронном варианте.

У многих постоянных участников «Чаепития» есть свои литературные проекты в социальных сетях: поэтический онлайн-альманах «Рочь» Федора Янина, арт-блог «Scralls» Анастасии Колесниковой, группа в «ВКонтакте» «О, Е!», которую ведут Анастасия и Татьяна Синицкие. Кстати, эта группа, посвященная роману Пушкина «Евгений Онегин» и его восприятию в молодежной среде, вошла в 100 проектов «Про чтение-2018».

Для многих из нас «Чаепитие с Набоковым» — целая жизнь. Двадцать лет прошло, и есть люди, которые все двадцать лет остаются постоянными участниками «Чаепитий». Среди них филолог Татьяна Синицкая. «Чаепитие с Набоковым» — это разговоры с хорошими людьми о хороших книгах, — считает она. — Редкое место, где можно без стеснения говорить о любимых авторах, зная, что тебя поймут. Задушевные беседы, в которых слушать так же приятно, как говорить самой». Или Екатерина Николаева, тоже филолог, помнит самое первое заседание «Чаепития», верна ему до сих пор и ценит за «возможность узнать о новых авторах и произведениях». Артемий Шаронов — историк, он познакомился с нами в 2000-е годы: «Для меня «Чаепитие с Набоковым» — это источник жизни… Мне интересно взглянуть на различные темы не только с исторической, но и с филологической точки зрения». Мы стали друзьями, нам интересно вместе. Осенью прошлого года мы съездили в Болдино, поклонились Пушкину, а накануне поездки провели заседание «Чаепития» на тему «Уютная вселенная русской усадьбы».

КСТАТИ С 2015 года у «Чаепития с Набоковым» новый дом — Национальная библиотека Чувашии. И это очень символично: любители и ценители книг собираются в храме книг. У нас теперь есть возможность познакомиться с совсем новыми книгами, которыми пополняется фонд библиотеки, украсить встречу книжной выставкой.

Ирина Яковлева

Фото национальной библиотеки: После очередной встречи у многих возникает желание сразу взять книги, о которых говорили. А для этого здесь же, в Национальной библиотеке, нужно лишь заглянуть в Центр чтения.