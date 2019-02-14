Как вывести строительство жилья на новый уровень, обсудили в Казани

Комфорт и дома, и на улице

12 февраля в городе-спутнике Казани Иннополисе Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного Совета России по вопросу «О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды». В его работе принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Речь идет об улучшении жилищных условий, о том, как сделать города и поселки более комфортными, вывести на качественно новый уровень строительство жилья и, конечно, повысить его доступность», — сказал, открывая заседание, Президент России.

В своем выступлении глава государства коснулся вопросов расселения граждан из аварийного жилья, новой схемы финансирования жилищного строительства, обеспечения эффективной защиты прав дольщиков, ситуации на рынке ипотечного кредитования, формирования городской среды и обновления общественных пространств.

Расширенное заседание президиума Государственного Совета шло в обновленном формате, впервые опробованном 23 ноября 2018 года в Крыму и предполагающем неформальный диалог Президента России с главами регионов.

В рамках мероприятия 10-12 февраля состоялся семинар-совещание в формате круглых столов по подгруппам, в котором также принимал участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев. На нем шла речь о совершенствовании механизмов финансирования жилищного строительства, комплексном развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, эффективном использовании земель в целях массового жилищного строительства, снижении административной нагрузки на застройщиков и других проблемах отрасли.