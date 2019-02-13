Полиция просит не откликаться на просьбы знакомых в соцсетях дать взаймы

23-летняя жительница Алатыря получила в одной из соцсетей сообщение от родной сестры с просьбой одолжить 3 тысячи рублей. Незамедлительно выполнив просьбу близкого человека, она позвонила ей, чтобы убедиться, дошли ли деньги. Выяснилось, что аккаунт сестры был недавно взломан, и никаких сообщений она не отправляла. Потерпевшая обратилась в полицию.

29-летнюю жительницу Вурнар немало удивил вопрос знакомого, собирается ли она возвращать ему долг. Выяснилось, что некоторое время назад он получил в соцсети от нее сообщение с просьбой дать взаймы 3500 рублей. Полиции предстоит выяснить личность злоумышленника, воспользовавшегося персональными данными женщины.

24-летняя жительница Ядринского района откликнулась на предложение мошенников предоставить кредит на выгодных условиях без справки о доходах. Для оформления займа якобы необходимо было оплатить страховку в размере 5 тысяч рублей. После перечисления указанной суммы злоумышленники перестали выходить на связь.

Полиция напоминает: необходимо с осторожностью относиться к любого вида финансовым операциям в сети. Получив сообщение от близких и знакомых, необходимо перезвонить и убедиться, что они действительно отправляли его вам.