Медаль за бой, медаль за труд…

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

8 февраля 1944 г.

В этот день в Москве председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин подписал грамоту о вручении заводу № 654 (так тогда именовали наш электромеханический завод) ордена Трудового Красного Знамени и удостоверения к нему.

Савинов Василий из деревни Аксарино Октябрьского (сейчас Мариинско-Посадского) района в этот день погиб в плену. Первичное место захоронения — Германия, Верне (Липпе). 9 февраля 1944 г.

Уроженец деревни Яншихово-Норваши Янтиковского района Борис Александрович Кузьмин, командир взвода 210 АИБ Прибалтийского фронта, старший лейтенант, убит во время артобстрела. Захоронен в деревне Слободка Витебского района Витебской области.

В статье «Высокие доходы колхозников» «Красная Чувашия» сообщает:

«Исключительно хорошо провели сельхозработы 1943 года все колхозы Сутчевского, Кушниковского и Ольдеевского сельсоветов. Они же первыми закончили и распределение доходов. В целом по району распределение доходов закончено к 4 января. Наибольший доход по трудодням получили за 1943 год члены Больше-Маклашкинского колхоза «Осоавиахим», где на трудодень выдано по 3 кгр. хлеба и по 6,5 кгр. картофеля».

10 февраля 1944 г.

Приказом № 4 по 357-му артиллерийскому полку 171-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта медалью «За отвагу» награжден командир орудия 8-й батареи, младший сержант Илларионов Пантелей Акимович, 1920 г.р., уроженец деревни Кубасы Моргаушского района, за то что «во время наступательных боев по прорыву обороны противника в районе деревни Степаньково, несмотря на активные действия артиллерии противника по огневым позициям батареи, точным огнем своего орудия уничтожил 5 огневых точек противника» (из наградного листа Илларионова П.А).

Приказом № 2 по 20-му гвардейскому стрелковому полку 7-й гвардейской стрелковой дивизии медалью «За отвагу» (посмертно) награжден командир отделения 7-й стрелковой роты гвардии сержант Александр Степанович Ванюхин, 1920 г.р., член ВКП(б), призванный Вурнарским РВК 10.02.1940 г. Он храбро сражался с немецкими захватчиками 1.02.1944 г. в бою за деревню Годубово со своим отделением уничтожил десять гитлеровцев. В этом бою он погиб смертью храбрых.

Уроженец села Туруново Батыревского района Николай Порфирьевич Орлов, 1920 г.р., рядовой, призванный Чкаловским РВК, пропал без вести.

11 февраля 1944 г.

В лесу Шумаш на территории Октябрьского района (в настоящее время — Цивильского) близ деревень Имбюрти, Вторые Тойзи и поселка Конар в условиях плохой погоды потерпел крушение самолет американского производства «Аэрокобра» Р-39Q-5 № 42-20481. Летчик-иструктор 20-го запасного авиационного полка лейтенант Ермаков Михаил Александрович, 1917 г.р., уроженец села Маркидоново Куединского района Пермского края, перегонявший самолет по программе лендлиза из Свердловска до Иваново, погиб и был захоронен на месте гибели. По рассказам однополчан, Михаил был грамотным летчиком. Подтверждает это и наградной лист, оформленный 12 ноября 1943 г. при представлении лейтенанта Ермакова к медали «За боевые заслуги»:

«С товарищами общителен и пользуется среди них деловым авторитетом, молодой, культурный в обращении офицер. С работой по перегонке материальной части справляется хорошо. Перегнал 5 самолетов Р-39 (Аэрокобра) на расстояние 3800 километров, без летных происшествий. Личная техника пилотирования хорошая. Материальную часть знает и эксплуатирует ее грамотно. Ориентируется в полете. В маршрутных полетах отлично. ВЫВОД: Достоин представления к Правительственной награде — медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» на основании приказа ОКО № 0777 от 1.10.42 г.»

На могиле Михаила Ермакова 9 мая 1965 г. был установлен памятник.

12 февраля 1944 г.

В Чебоксарах в Доме Советов в торжественной обстановке состоялось вручение коллективу Чебоксарского электроаппаратного завода ордена Трудового Красного Знамени. Награду вручил депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь Чувашского обкома КПСС И.М. Чарыков. На этих же торжествах председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР З.А. Андреева вручила ордена и медали передовикам производства. В этот день убит стрелок 1239-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии, красноармеец Михеев Константин Алексеевич, 1909 г.р., призванный Чебоксарским РВК, проживавший с семьей в Чебоксарах по улице Ворошилова, 20. Первично захоронен северо-восточнее деревни Мирополье Петровского района Киевской области.

«Красная Чувашия» в рубрике «Рассказы о земляках» в этот день рассказала о подвигах разведчика Анатолия Гусарова и сапера Якова Смолькова. Причем в статье утверждается о награждении Смолькова четвертой по счету наградой — орденом Красного Знамени.

Однако в ходе подготовки материалов для нашей рубрики найти следы Смолькова — уроженца Чувашии не удалось, но есть уроженец деревни Якушкино Октябрьского района Татарстана, чуваш, погибший 3.10.1943 г. и захороненный у села Терюха Тереховского района Гомельской области.

Среди подвигов Якова Смолькова — участие в устройстве в июне — июле 1943 г. подкопа к немецким траншеям у деревни Березовец Комаричского района Брянской области. Саперы дивизии прорыли тоннель длиной 130 метров, шириной 2 метра и высотой 1метр 90 сантиметров. Он заканчивался прямо перед передним краем обороны противника. 19 июля тоннель был взорван, и в образовавшийся пролом устремились наши бойцы. За участие в этой уникальной операции 138 бойцов и командиров были награждены орденами и медалями, в том числе славный сын чувашского народа Яков Смольков.

13 февраля 1944 г.

«Красная Чувашия» опубликовала постановление Совета Народных Комиссаров СССР о ходе выполнения плана ремонта тракторов в январе 1944 года:

«2. Отметить следующие республики, края и области, перевыполнившие план ремонта тракторов в январе 1944 г.: Чувашскую АССР (всего 42 региона. — Авт.)».

Уроженец деревни Толиково Чебоксарского района Степан Тимофеевич Тимофеев, 1909 г.р., призванный Чебоксарским РВК в 1941 г., сапер 879-го отдельного саперного батальона 65-го стрелкового корпуса, рядовой, убит в этот день в боях за освобождение Белоруссии. Первично он был захоронен на опушке леса западнее деревни Рожново Витебского района.

14 февраля 1944 г.

Иван Федорович Сергиенко из Канашского района, 1924 г.р., погиб в этот день и похоронен в деревне Новики Витебской области Белорусской ССР.

Уроженец деревни Лотра-Багиши Аликовского района Николай Михайлович Михайлов, 1911 г.р., призванный бывшим Советским РВК, погиб в бою, первично захоронен в деревне Пустовека Нарвского района Эстонии.

15 февраля 1944 г.

Из газеты «Красная Чувашия», № 32 за 15 февраля 1944 г.:

«Разучивание нового государственного гимна. На предприятиях, в учреждениях города Чебоксары организовано разучивание нового государственного гимна. Уже проведено несколько занятий. Домом народного творчества к предприятиям и учреждениям прикреплены руководители передовых хоровых коллективов города, которые оказывают помощь рабочим и служащим в разучивании государственного гимна».

Переговоры командования 97-го стрелкового корпуса 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта с командованием армии обеспечила телеграфистка 941-го отдельного батальона связи сержант Канавичева Анастасия Васильевна, 1922 г.р., русская, уроженка деревни Большие Алгаши Шумерлинского района. За этот и другие подвиги приказом № 46/н от 07.03.1944 г. по 97-му стрелковому корпусу сержант Канавичева А.В. награждена медалью «За боевые заслуги».

Уроженец деревни Новые Мураты Комсомольского района красноармеец Тарасов Захар Тарасович, 1899 г.р., в этот день погиб в лагере Майданек. Первичное место захоронения — Польша, город Люблин.

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