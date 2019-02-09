Минстрой Чувашии возглавил Алексей Грищенко

Алексей Грищенко назначен министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Соответствующий указ подписал сегодня Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Перед нашим строительным комплексом стоят важные задачи. От их успешного решения зависит социальное самочувствие жителей Чувашии», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Министр сообщил Главе республики об уже предпринятых Минстроем Чувашии шагах по дальнейшему развитию отрасли.