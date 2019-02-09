Владимир Мединский: Андриян Николаев – мировая звезда

Министр культуры России побывал в Музее космонавтики в Шоршелах

Своеобразным флешмобом встретили Владимира Мединского на родине легендарного космонавта Андрияна Николаева. Визит высокого гостя в шоршелский музей космонавтики совпал с проведением в Мариинско-Посадском районе фестиваля хоровых коллективов пенсионеров республики «Славный сын чувашского народа».

Ко времени прибытия федерального министра и Главы Чувашии Михаила Игнатьева в музей хористы, выступавшие на сцене местного Дома культуры, высыпали на улицу и, встав в круг, под чувашские частушки затеяли всеми любимую народную игру «Лапоть». Владимир Мединский был приятно удивлен столь радушной встрече, поскольку в программе его рабочего визита такой самодеятельности не значилось. Но, узнав от регионального коллеги Константина Яковлева о проходящем фестивале, охотно согласился с сфотографироваться с его участниками.

Экскурсию по мемориальному комплексу летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева провел для руководителя Минкультуры России директор музея Александр Тукмаков. Сначала прошлись по аллеям сада-парка, где растут голубые и обыкновенные ели, туи и кедры, посаженные почетными гостями и знаменитыми космонавтами. Всего здесь, к слову, посажено более 140 деревьев, а в самом музее в разное время побывали около 70 советских, российских и иностранных космонавтов.

Фоторепортаж Максима Васильева:

Затем Владимир Мединский и Михаил Игнатьев возложили цветы на могилу летчика-космонавта, что находится в часовенке с голубым стеклянным потолком. Зажигая свечу, Глава республики напомнил слова, которые часто говорил Андриян Николаев: «Мне часто снятся родные Шоршелы и звезды над ними…»

В главном здании мемориального комплекса гости прошлись по залам, познакомились с ребятами из отряда юных космонавтов. Задержались у реликвии музея – автомобиля ЗИС-110 выпуска 1950 года, в котором знаменитый космонавт проехал 2 сентября 1962 года по улицам Чебоксар под приветствия жителей Чувашии, возле спускаемого аппарата космического корабля «Восток» весом в две с половиной тонны и у портрета Андрияна Николаева. Глава Чувашии заметил, что Андрияну Григорьевичу доверяли самые сложные задания, и он их всегда с честью выполнял.

Осмотрела делегация также и «передвижной музей космонавтики», представляющий из себя фургон, оснащенный надувным мобильным планетарием, телескопом, выставочным оборудованием. Музей на колесах ездит по глубинке республики, проводит «живые уроки» для детей, интересующихся звездами и планетами. Специально к приезду гостей планетарий «надули», и Владимир Мединский даже посмотрел небольшой отрывок одного из тематических фильмов на сферическом экране купола.

Впечатлен был министр и домом, где родился Николаев. Выйдя из избушки, Владимир Ростиславович признался обступившим его журналистам, что в доме Николаевых ощущается настоящий русский и чувашский дух, чувствуется, что в нем жили люди, по-настоящему любившие свою землю, родину. «Только представьте, как в таком маленьком доме жила многодетная семья Николаевых, рос скромный паренек, который благодаря своей силе воли, тяге к знаниям добился таких невероятных высот, стал мировой звездой! Это пример для любого мальчишки и любой девчонки сегодня!» — сказал министр.