Центральный банк РФ проводит открытый конкурс по выбору арендатора в с. Янтиково

ИЗВЕЩЕНИЕ

Центральный банк Российской Федерации проводит открытый конкурс по выбору арендатора для передачи в аренду части нежилого помещения в с. Янтиково.

Помещения первого этажа №№ 12-15 площадью 63,20 кв.м с местами общего пользования в нежилом помещении, расположенном по адресу: Чувашская Республика, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 11.

Размер цены договора – 48,82 рубля/кв.м/месяц (без учета возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов). Свою долю эксплуатационных расходов и коммунальных услуг арендатор исчисляет и уплачивает самостоятельно.

Договор аренды заключается на неопределенный срок.

Конкурс по выбору арендатора проводится в Отделении – НБ Чувашская Республика. Итоги конкурса подводятся не позднее «18» марта 2019 года.

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте. Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются ежедневно в рабочие дни с 9 часов до 18 часов местного времени, начиная с даты опубликования настоящего извещения, по адресу: 428032, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 25. Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется до 18 часов 00 минут местного времени 11 марта 2019 года.

Ответственные лица: Савастьянов Алексей Викторович, тел. 39-12-75, Пущин Павел Вячеславович, тел. 39-12-70. Факс 39-13-33.

Материалы конкурса рассылаются претендентам, подавшим заявку на участие в конкурсе. Срок представления конкурсных предложений, общие условия и срок заключения договора аренды определяются в конкурсной документации. Договор аренды подписывается сторонами не позднее 30 дней после завершения конкурса и оформления протокола.