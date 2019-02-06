7 февраля пройдут «прямые линии» с главами районов г. Чебоксары

«Прямая линия» — это удобный способ для любого жителя поделиться с руководством города насущными проблемами, задать свой вопрос и сразу же получить на него компетентный ответ не выходя из дома – достаточно поднять трубку телефона и набрать нужный номер.

Звонки будут приниматься в четверг, 7 февраля, с 10:30 до 12:00 часов.

В Калининском районе на вопросы жителей будет отвечать глава администрации Калининского района Михайлов Яков Леонидович. Звонки принимаются по номеру: 23-44-37.

В Московском районе — глава администрации Московского района Петров Андрей Николаевич по тел. 23-52-25.

В Ленинском районе — глава администрации Ленинского района Андреев Максим Анатольевич по тел. 23-44-53.