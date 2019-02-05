Михаил Игнатьев поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим в ДТП во Владимирской области жителям Чувашии

4 февраля в 1 час 52 минуты на трассе М7 во Владимирской области произошло столкновение фуры с микроавтобусом, в котором находилось 15 человек (14 пассажиров и водитель).

В результате ДТП пострадало 9 человек, из них трое погибли. Личности пассажиров микроавтобуса устанавливаются, по предварительной информации, все они – жители Алатырского и Порецкого районов Чувашии. Среди пострадавших детей нет.

4 февраля на еженедельной планерке Главы республики Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров Чувашии и руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Министр здравоохранения Владимир Викторов проинформировал, что шестеро пострадавших доставлены в больницу скорой помощи города Владимира. Двое из них находятся в реанимации, четверо – в средней степени тяжести.

Михаил Игнатьев поручил принять все меры для оказания помощи пострадавшим. «Тех, кого можно перевозить, нужно доставить в лечебные учреждения республики. Те, кто не транспортабелен – должны быть обеспечены всеми необходимыми лекарствами», – подчеркнул Глава республики.

Михаил Игнатьев выразил глубокое соболезнование семьям и родственникам погибших в ДТП, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.