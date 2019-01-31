Воспитанники военно-патриотического клуба «Ушаковцы» ознакомились с работой дежурной части

АЛАТЫРЬ. На днях межмуниципальный отдел МВД России «Алатырский» принимал у себя воспитанников военно-патриотического клуба «Ушаковцы».

Ребятам была предоставлена уникальная возможность окунуться в работу полиции — для начала познакомились с ее дежурной частью. Сержант полиции Роман Нужин поведал им о модульной системе «Папилон», благодаря которой по отпечаткам пальцев можно установить личность гражданина, узнать, причастен ли он к совершенным ранее преступлениям и многое другое.

Мастер-класс по проведению криминалистической экспертизы для «ушаковцев» провела капитан полиции Елена Карпова. Елена Викторовна показала ребятам чемодан эксперта и подробно рассказала, как работают эксперты на месте происшествия, проводят исследования, снимают следы, выявляют и тщательно упаковывают вещественные доказательства.

Следователь, майор юстиции Николай Шушарин познакомил «ушаковцев» с работой следственно-оперативной группы. Он особо отметил, насколько важно, чтобы действия всех сотрудников были слаженными и согласованными. И, похвалив патриотов за их стремление служить Родине, пригласил ребят после окончания учебного заведения на работу в правоохранительные органы.

Фото galatr.cap.ru: Во время беседы с алатырскими «ушаковцами» капитану полиции Елене Карповой позвонил оперативный дежурный, и эксперт, прихватив рабочий чемодан, спешно выехала на место происшествия.